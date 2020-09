CrashTest Teatro Festival a Valdagno: spettacoli, laboratori, incontri

"Plasmare il mondo secondo i nostri bisogni è stato un errore: abbiamo finito per distruggerlo. E ora siamo qui, in bilico, prossimi al grande schianto finale. La terra brucia, le città affondano e crollano i ponti, sia fisici che sociali. Ci sentiamo incattiviti e rancorosi, le promesse non sono state mantenute, il dialogo ha lasciato spazio a pericolosi monologhi o a imbarazzanti silenzi. L'unica soluzione è cambiare strada. Serve un essere umano nuovo che riesca dove tutti finora hanno fallito. Un'umanità che sappia entrare di slancio nel cuore delle cose, che si aggrappi alla bellezza, all'arte piuttosto che alla politica, al teatro più che all'economia. Il fallimento, in fondo, non è una sconfitta, è un'occasione. E il teatro deve essere il laboratorio scientifico in cui si tenta questa metamorfosi." CrashTest Teatro

Giovedì 3 settembre 2020 parte la IX edizione di CrashTest, un festival di teatro contemporaneo che fa convergere nella cittadina valdagnese compagnie emergenti, appassionati spettatori, critici ed esponenti del mondo teatrale italiano, per quattro giorni di spettacoli, dibattiti e laboratori. Il tutto fruibile liberamente e gratuitamente.

3 settembre ore 20.30 con lo spettacolo d'apertura LE CITTÀ POSSIBILI firmato Livello 4 - Nuove Generazioni; nelle sere del 4 e del 5 settembre, invece, al Teatro Super, si esibiranno a partire dalle 20:30, le compagnie Teatro C'Art (Firenze), MALTE/Collettivo Ønar (Ancona), Bernabéu/Covello (Palermo), Welcome Project (Torino). Dopo ogni spettacolo ci sarà la possibilità di un approfondimento con gli artisti.

Domenica 6 settembre invece è dedicata interamente ai laboratori pratici: le quattro compagnie presenti al Festival, infatti, terranno ciascuna un laboratorio di un'ora e mezza che affronterà tematiche e metodologie del proprio lavoro.

Infine, sempre domenica, un gruppo di critici professionisti terrà l'osservatorio critico ZOOM - TEATRI POSSIBILI dove si approfondirà il tema del festival che quest'anno è UMANO 2.0, creando un momento di libero dialogo, addentrandosi nel mondo del teatro e della critica e accrescendo la conoscenza dei linguaggi teatrali attraverso l'esperienza di una visione condivisa.

Programma

giovedì 3 settembre 2020

ore 20.30 - Valdagno - Spettacolo LE CITTÀ POSSIBILI di Livello 4 - Nuove Generazioni

venerdì 4 settembre 2020

ore 20.30 - Teatro Super - Spettacolo ZONA FRANCA di Teatro C'Art (seguito dall'Incontro con gli artisti)

ore 22.00 - Teatro Super - Spettacolo TEORIA DELLA CLASSE DISAGIATA di MALTE/Collettivo Ønar (seguito dall'Incontro con gli artisti)

sabato 5 settembre 2020

ore 20.30 - Teatro Super - Spettacolo UN PO' DI PIÙ di Bernabéu/Covello (seguito dall'Incontro con gli artisti)

ore 22.00 - Teatro Super - Spettacolo ANGST VOR DER ANGST di Welcome Project (seguito dall'Incontro con gli artisti)

ore 23.30 - Teatro Super - Premiazioni

domenica 6 settembre 2020

ore 09.30 - Sala Marzottini - Laboratorio Pratico a cura di Bernabéu/Covello

ore 11.30 - Sala Marzottini - Laboratorio Pratico a cura di Malte/Collettivo Ønar

ore 14.00 - Sala Marzottini - Laboratorio Pratico a cura di Teatro C'art

ore 16.00 - Sala Marzottini - Laboratorio Pratico a cura di Welcome Project

ore 18.00 - Sala Marzottini - incontro aperto ZOOM - TEATRI POSSIBILI - Osservatorio Critico

ore 20.00 - Sala Marzottini - Chiusura festival

3-6 settembre 2020

Tutti gli spettacoli sono ad ingresso libero e gratuito ma con prenotazione obbligatoria - per rispettare le norme per evitare la diffusione del contagio Covid - tramite form on line disponibile sul sito https://www.crashtestfestival.i t/

I festival è organizzato dall'Associazione Culturale Livello 4 e patrocinato dal Comune di Valdagno (VI) e dalla Regione Veneto.