Costozza Wine Art, eccellenze enogastronomiche in un borgo suggestivo

Venerdì 19 e Sabato 20 luglio 2024, torna l'attesissimo evento Costozza Wine Art, la manifestazione si svolgerà nel borgo di Costozza a Longare in Piazza da Schio e Via Volto.

L'evento vedrà la partecipazione di 11 cantine che offriranno una selezione dei loro migliori vini, affiancate da 4 attività locali. Saranno presenti 5 aree cibo, gestite da food truck, con un ricco menù per soddisfare tutti i palati. Inoltre, 10 illustratrici e artisti locali esporranno le loro opere, aggiungendo un tocco d'arte all'evento.

Il programma

Venerdì 19 luglio, alle ore 19:00, è prevista l'apertura degli stand. In Piazza da Schio, il pubblico potrà assistere al concerto degli STELLARI, un ensemble di brass e percussioni che offrirà una performance di funky jazz. Contemporaneamente, in Fontana, si esibiranno i BOURBON REBELS con il loro stile american rock swing.

Sabato 20 luglio, sempre alle ore 19:00, gli stand apriranno nuovamente. In Piazza da Schio, si esibirà il trio garage surf rock CODEINA SHEMALE, seguito dal DJ set di CESTE & HENRY G. In Fontana, invece, i BELLI DI WIKIKI porteranno il ritmo dell'isola.

Per gli amanti dei cocktail, l'area cocktail in Fontana sarà aperta dalle 22:30 fino all'1:00, proporrà una varietà di drink per accompagnare le performance musicali.

Costozza Wine Art 2024 combina eccellenze enogastronomiche, arte e musica in un contesto suggestivo.