Notte bianca, Costozza Wine Art: vino, gastronomia, musica

Ritorna Costozza Wine Art, notte bianca con le cantine della D.O.C. COLLI BERICI, prelibata gastronomia locale, arte e cultura. Il borgo storico si anima di tante isole di degustazione vino e cibo.

7 aree cibo per cenare (più frutta secca e gelati)

- Orto di Artemisia ( frutta fresca)

- Il gelato di Sara (gelati)

- Botte del Covolo ( panini street food)

- Sagra di Costozza e Lumignano con piatti tipici

- Fratelli Crescenzio( pizza, affettati)

- Enoteca Ca' d'oro (spunciotti)

- Sagra di Longare (panini street food)

11 Cantine

- Cantina Mattiello

- Cantina Ca' Basso

- Cantina Ozzi Rino

- Cantina Muraro Severino

- Cantina Scalchi Luca

- Cantina Muraro '952

- Barbara Ozzi Wine

- Cantina Costalunga

- Cantina Monteviale

- Cantina Nani

- Cantina Faccin

Illustratrici e Artisti locali

- Laura Guerra Drawing fish

- Alice Walczer Baldinazzo AWB

- Ezio Fantin

Percorsi guidati con Sommelier

Per chi volesse vivere Wine Art accompagnati da un sommelier.

Un percorso, della durata di un'ora a partire dalle 19.00, il venerdì guidati da Alessio Ghiraldelli e sabato da Diego Agerde, attraverso 6 cantine (diverse ogni serata).

Il prezzo, compreso di 6 degustazioni, calice, tasca e guida del sommelier è di 30€.

Iscrizione entro e non oltre il 9 luglio. Mandare mail a longare.giovani@gmail.com

Programma delle serate

Venerdì 15 Luglio

In Piazza da Schio:

- CHATFOU (BAND) dalle 20:00 alle 22:00

- DJ IEIE dalle 22:00 alle 01:00

In Fontana:

Live EIGHTBALL (Rockabilly Band) dalle 22

Prima e dopo LUCA BAX DJ

Sabato 16 Luglio

In Piazza da Schio:

- AQUILEGIA (BAND) dalle 20:00 alle 22:00

- DJ FOÑA (Alessandro Munari) dalle 22:00 alle 01:00

In Fontana:

DJ set STEFANO MIHAVANA Latin DJ e LUCA BAX DJ

Animazione Fernando Arozarena

AREA COCKTAIL IN FONTANA DALLE 22:30 ALLE 01:00

LOCATION: Piazza da Schio e Via Volto, Costozza di Longare (VI)