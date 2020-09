Costozza: Passeggiata per le Cantine 2020

Comitato Sagra di Costozza, in collaborazione con Pro Loco Longare e con il patrocinio del comune di Longare, organizza:

PASSEGGIATA PER LE CANTINE 2020

Una passeggiata per le cantine di Costozza tra vigneti e stradine di campagna per scoprire i produttori di vino dell'area Berica.

Il percorso, lungo circa 8km, attraverserà le cinque cantine di Costozza:

- Vini Scalchi

- Cantina Ozzi Rino

- Cantina Muraro

- Ca Basso

- Cantina Mattiello

Ad ogni cantina sarà possibile fare un assaggio di un vino scelto dal produttore ed abbinato ad "cicchetto" con un prodotto tipico (per produzione o per tradizione) del territorio.

La passeggiata inizierà dal piazzale retrostante la chiesa di Costozza dove avverrà l'iscrizione e la consegna di calice e ticket per gli assaggi.

DOMENICA DALLE ORE 13:00 ALLE 19:00

Costozza

La partenza sarà scaglionata dalle 13.00 alle 16.00 a gruppi di massimo 20 persone per evitare così assembramenti una volta arrivati alle cantine.

CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE

Chiama o scrivi al numero 340 5580846 per prenotare il tuo orario di partenza!

Il costo dell'iscrizione è di 10€ e comprende 5 assaggi di vini con cicchetti abbinati e l'assicurazione.

Per i bambini il costo è di 3€, comprensivo di assicurazione e bevande per i più piccoli.

Sarà inoltre possibile acquistare il calice personalizzato dell'evento al costo di 3€ (validi come cauzione, sarà poi possibile restituirlo alla fine della passeggiata).

Rientrati al piazzale della chiesa, troverete poi un ristoro dove continuare gli assaggi di vino e prodotti del territorio per un aperitivo di fine giornata.

Il percorso della camminata non è impegnativo, è comunque consigliato un abbigliamento comodo.

In caso di maltempo l'evento verrà annullato.