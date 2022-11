Cosmofood in fiera a Vicenza

Dal 6 al 9 novembre la Fiera di Vicenza ospita Cosmofood l’unico appuntamento del Triveneto dedicato a tutta la filiera del fuoricasa per gli operatori del settore. Opportunità di condivisione, incontro e confronto e ispirazione per tutti i professionisti che operano nel food & beverage, retail & technology e nell’arredamento per interni ed esterni. E soprattutto un’occasione di rilancio, sviluppo e aggiornamento all’insegna del business e del networking per la community dell’Ho.Re.Ca

Come cambieranno i comportamenti dei consumatori? Quali saranno le nuove tendenze del Foodservice? Una chance imperdibile per i professionisti, di incontrarsi e disegnare il futuro del Foodservice.

- Lunedì 7 sarà il momento di “The Land of Venice food excellence”, la premiazione dei 47 ristoranti veneti di eccellenza, selezionati attraverso la comparazione delle guide gastronomiche più note e diffuse (Michelin, Gambero Rosso ed Espresso)

- Tra gli eventi in fiera, anche “Start & Star”, organizzato dal Gruppo Giovani Fipe Veneto, che darà un riconoscimento ai giovani ristoratori e gestori di altri pubblici esercizi che si sono distinti per l’attenzione a sostenibilità e ambiente.

Il Veneto è la prima regione italiana nel turismo, con oltre 11 milioni di arrivi e più di 50 milioni di presenze*, e la ristorazione ha un ruolo importante nella promozione culturale e turistica del territorio. Come un ruolo sempre più centrale hanno l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità. Va in questa direzione l’iniziativa “Start & Star”, sempre all’interno della Cosmofood Arena, lunedì 7 novembre, organizzata dal Gruppo Giovani Fipe Veneto. Alla sua seconda edizione, quest’anno l’evento darà un riconoscimento ai giovani, non solo ristoratori ma anche gestori di altri pubblici esercizi, che si sono distinti per le politiche aziendali attente all’ambiente, all’economia circolare e alla sostenibilità.

Sede

Fiera di Vicenza spa, Via dell'Oreficeria 16 - Vicenza (VI).

Date

Dal 6 al 9 novembre 2022.

Costo del biglietto

L'ingresso alla manifestazione è gratuito. Prenotazione qui.

Orari apertura

Da domenica 6 a martedì 8 novembre dalle 09:30 alle 18:00

Mercoledì 9 novembre (ultimo giorno) dalle 09:30 alle 17:00