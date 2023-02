Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend di Carnevale

Davvero numerose in questo fine settimana di Carnevale le iniziative nel territorio vicentino. Di seguito vediamo quali sono quelle da non perdere dal 17 al 19 febbraio 2023. Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverete il programma completo.

Carnevale

Carnevale di Malo 2023, Sfilata dei grandi carri mascherati con le majorettes e la banda

Carnevale di Bassano, il programma

Carnevale di Asiago: arriva la Kopa Karukkola

Carnevale di Vicenza, spettacoli in centro, il cuore della festa a Campo Marzo

Carnevale di Thiene, tre giorni di festa e sfilata notturna

Carnevale a Schio: i carri allegorici sfileranno per le vie del centro

Carnevale sotto le stelle: sfilata notturna dei carri mascherati a Pove del Grappa

Carnevale a Ponte di Barbarano

Sfilata di Carnevale a Trissino

Carnevale di Zanè, sfilata e stand della pro loco

Carnevale a Nanto

Carnevale a Gallio

Carnevale a Calvene, premiazione maschere e migliore frittella

Sfilata di carnevale: Piccolo Popolo contro cementificazione e TAV

Manifestazioni

506^ Fiera di San Valentino a Pozzoleone, ultimo weekend, mercato con oltre 300 espositori, stand gastronomico e menù con avannotti fritti e tosella, ballo, mostra dell'agricoltura.

Musica e teatro

Gilgamesh, l’epopea di colui che tutto vede, al Teatro Comunale di Vicenza

Simone cristicchi in "Magazzino 18" a Lonigo

Le Notti de il Bandito: Pierpaolo Capovilla al Vinile

Nordur: concerto in versi dell'Ensemble Korov'ev

Grace is gone: una serata di grande soul e R&B

Serata funky all'osteria Miles Davis con i Moddafunka

Bricola e regina, quattro ciacole in panchina

Escursioni

Luna e stelle a Val Formica con cena al Rifugio Larici

Escursione tra antiche mulattiere e contrade sulle colline di Marostica

In città

“Trastevere” il quartiere di Vicenza porta d'Oriente, visita guidata

Vicenza e i suoi sotterranei, visita guidata esclusiva

Visita guidata: la Rotonda di Palladio

Mostre

I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone, in Basilica Palladiana: la mostra riunisce più di centottanta oggetti, di cui circa 160 provenienti dal Museo Egizio e 20 dal Louvre di Parigi: capolavori della statuaria, sarcofagi decorati, rotoli di papiro, bassorilievi, stele dipinte, anfore e amuleti. Chiusa il 25 dicembre.

"Io, Canova. Genio europeo", la straordinaria mostra a Bassano. Oltre 140 opere per raccontare non solo il geniale artista, ma anche l'uomo, l'intellettuale, il diplomatico difensore delle arti, capace di tener testa ai potenti del mondo in un'epoca cruciale.

Pigafetta alle Gallerie d’Italia: ‘Non si farà mai più tal viaggio’, in mostra Palazzo Leoni Montanari a Vicenza il manoscritto di Pigafetta sulla prima navigazione attorno al mondo.

I Bassano: storia di una famiglia di pittori, una mostra e un racconto di Melania Mazzucco. La loro epopea ebbe inizio con la discesa, correva l’anno 1464, a Bassano del Grappa di Jacopo di Berto, conciatore di Gallio, nell’Altopiano di Asiago. Giunto sulle rive del Brenta, Jacopo trovò dimora in Contra’ del Ponte da cui deriverà il cognome futuro della celebre famiglia di pittori.

Mostra "Acqua, Terra, Fuoco. Architettura industriale nel Veneto del Rinascimento" al museo Palladio: grazie a prestiti italiani e internazionali, sono esposti dipinti di Tiziano, Francesco Bassano e Bellotto, disegni rinascimentali, preziosi modelli antichi di meccanismi brevettati, libri rari, oggetti d’uso prodotti dalle imprese venete rinascimentali, come il rarissimo corsetto maschile in cuoio e seta di fine Cinquecento, noto come ‘cuoietto’, e ugualmente oggetti d’arte come preziose croci liturgiche con l’argento delle miniere di Schio e spade forgiate a Belluno.

Le carte di Mario Rigoni Stern in mostra al Museo Le Carceri di Asiago.

'Gioielli e amuleti, la bellezza nell'antico Egitto' al Museo del Gioiello di Vicenza

Se volete pubblicare un evento su Vicenza Today è facilissimo, basta cliccare qui