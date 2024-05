Cosa fare questo weekend, dalla Adunata Alpini alle Sagre

Davvero numerose le iniziative nel vicentino. Grande protagonista del fine settimana l'Adunata Nazionale delgli Alpini con le sue numerose iniziative. Di seguito vediamo quelle da non perdere dal 10 al 12 maggio 2024. Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato gli appuntamenti di maggiore rilievo, qui invece trovate il programma completo.

Adunata alpini: il programma del 10-11-12 maggio. La città che torna ad ospitare l'evento delle penne nere a distanza di 33 è prevista la partecipazione di 400 mila Penne nere, è una grande festa di 3 giorni.

Adunata Nazionale degli Alpini a Vicenza, il percorso. E' adatto per la lunghezza a tutti i partecipanti, tenendo conto che alcuni potrebbero avere difficoltà a muoversi. Il serpentone parte da viale Verona, poi passa per Viale Milano e Viale Roma. La tribuna sarà allestita verso l'esedra e il quartier generale sorgerà al Moresco. Piazza dei Signori avrà un ruolo importante.

Adunata Alpini: 84 appuntamenti con cori e fanfare a Vicenza e provincia. Ricordare, far festa, stare insieme, condividere. Come esprimerlo al meglio, se non con la musica e il canto? Cori e fanfare mettono in parole e note lo spirito e il valore alpino.

Adunata Alpini, 22 mostre sulle Penne Nere

'Io sono figlia di un Alpino', raduno in Piazza delle Erbe

Adunata Alpini: dove si mangia, cosa ci sarà in Campo Marzo

Sagre

Asparago e dintorni: Sagra dell'Asparago bianco a San Zeno di Cassola. Come da tradizione, lo stand gastronomico offrirà ricchi piatti a base di Asparagi e non, in menù varie specialità: Risotto agli asparagi, Pasticcio agli asparagi, Asparagi e uova, Frittura di pesce, Costine, Salsicce, Galletto ai ferri, Bistecca di puledro, Tagliata di manzo alla bassanese.

Sagra della Bondola a Torrebelvicino. Fornitissimo stand gastronomico al coperto con le specialità tipiche: Bondola con Polentina calda, Bondola con o senza lingua, il "Mec Bond" panino con Bondola e Crauti, Gargati col Consiero, Gnocchi, Polenta brustolà e Sopressa. Aperto la sera, domenica a pranzo e cena.

Sagra alla Piana di Valdagno, ottima cucina e tanto divertimento. Menù • Maccheroni, bigoli e spazle di spinaci con: ragù di carne, sugo all'anitra, verde e speck e sugo primavera •Trippe •Salsiccia, carrè, hamburger, spiedino con polenta, patatine fritte, crauti e fagioli all'uccelletto • Piatto San Giuseppe (salsiccia, spiedino, pancetta, polenta e contorni ) • Panini onti, patatine fritte e polenta fritta • Frittelle salate con maresina, sardina e rosmarino • Frittelle dolci con Nutella e marmellata.

Sagra San Isidoro a Schiavon, specialità frittura di pesce. Per la festa del santo patrono ogni sera vedrà sul palco artisti diversi. Sarà attivo un ricco stand gastronomico che porta in tavola diversi piatti: carne, frittura di pesce, bruschette… e non solo!

Mostre

Pubblicare un evento su Vicenza Today è facilissimo, basta cliccare qui