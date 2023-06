Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Davvero numerose anche in questo fine settimana le iniziative nel territorio vicentino. Di seguito vediamo quelle da non perdere dal 9 al 11 giugno 2023. Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, tra sagre, musica, festival, visite guidate, manifestazioni, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate il programma completo.

Cibo e vino

Festa del pesce a Costabissara: tre giorni di specialità culinarie di mare al Palacosta

Sagra al Santo di Thiene, specialità gargati: stand gastronomico aperto la sera e liscio per ballare

Festa di Sant'Antonio a Sasso di Asiago: piatti tipici e tanto divertimento

'Festa del panin onto' a Barbarano: ogni sera grande spettacolo musicale e ottimi panini onti componibili

Festa delle ciliegie a Chiampo: stand gastronomico, musica, mercatini e crostata di ciliege per tutti domenica

Pro loco in festa a Fara: arrosticini e maxi schermo per la finale di Champions

Apericultura in Villa Ghellini: assaggi di clinto e taglieri con prodotti locali

Musica

Riviera Folk Festival: quattro giorni di musica con ospiti italiani e internazionali, una vasta scelta eno-gastronomica, gli elfi vi aspettano

"Ti ho vista ieri in musica" racconto in canzoni e parole di Patrizia Laquidara, ingresso gratuito

Lydia Lunch, la regina dell'undergound newyorkese live al Vinile

Vicenza in lirica: Ecuba al Teatro Olimpico

All'aperto

Palio dea Caretera de Marostega

Visita guidata al centro di Bassano la domenica

Camminando tra i Suoni delle Piccole Dolomiti

Ortigara, 106 anni dalla battaglia, escursione storica

Qua la zampa, attività ludico sportive al Laghetto Spark

In Città

Mercato dell'Antiquariato Collezionismo & Vintage a Vicenza: unisce il fascino della città di Vicenza con la scoperta di oggetti che non hanno età ma solo storie da raccontare! Nelle bancarelle una selezione di oggetti antichi e vintage: cartoline, manufatti in ceramica, in vetro, stampe, accessori per lui e per lei, mobili antichi e di modernariato, vinili ed accessori vintage.

Visita guidata: La corona e il pettorale della Madonna di Monte Berico, una storia vicentina: per conoscere gli straordinari gioielli della santa protettrice della città e i tre capolavori di arte sacra che li hanno ispirati.

Visita guidata: Vicenza, città delle centro torri: chi lo crederebbe oggi? Le poche rimaste sono quasi invisibili. Una guida abilitata vi guiderà alla loro scoperta per visitare le sopravvissute “grandi signore” della città medievale,

Vespaday Vicenza raduno in Piazza San Lorenzo

Domenica al Museo del Rinascimento e al Naturalistico Archeologico: passeggiate animate

Orchidee nel Chiostro di S. Lorenzo

Mostre

Visita guidata alla mostra "I Bassano, storia di una famiglia di pittori"

I Bassano: storia di una famiglia di pittori, una mostra e un racconto di Melania Mazzucco. La loro epopea ebbe inizio con la discesa, correva l’anno 1464, a Bassano del Grappa di Jacopo di Berto, conciatore di Gallio, nell’Altopiano di Asiago. Giunto sulle rive del Brenta, Jacopo trovò dimora in Contra’ del Ponte da cui deriverà il cognome futuro della celebre famiglia di pittori.

Blank generation: il punk di New York all'ombra del Palladio: mostra fotografica ad ingresso gratuito

Cultura

Federico Faggin, Sabina Guzzanti: scopri gli ospiti della Book Week di Cornedo

Si può dire ti amo a 16 anni? “La fine del mondo” a Thiene

