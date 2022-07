Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Che abbiano una notorietà grande o piccola, sono tutti interessanti gli spettacoli in programma a Vicenza e provincia questo caldissimo fine settimana di luglio. Inoltre sono molte le sagre tipiche e gli eventi, sia in pianura che in montagna. Un altro weekend ricco di appuntamenti, si potrebbe riempire più di un'agenda. Impossibile, dunque, segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverere il programma completo.

Cibo e vino

Per gli appassionati gourmet da non perdere è Andar per Malghe a Enego. Diverse le proposte di cibo e birra artigianale, dimostrazioni, eno-gastronomia, laboratori, escursioni a piedi e in e-bike e molto altro.

Manifestazioni storiche

Palio delle Zattere a Valstagna: la sfida sul Brenta. Le zattere delle Nove Contrade si sfidano in una gara mozzafiato, scendendo per un percorso lungo 3Km sul fiume Brenta. Partendo da San Gaetano in simultanea, gli zattieri devono affrontare le insidiose rapidi e delle prove intermedie di forza e abilità, per poi arrivare al traguardo al "Ponte di Rialto"

Le prove generali della partita a scacchi. Con la chiamata “Zente d’Arme, Alè” i luoghi della Partita, Piazza degli Scacchi e il Castello Inferiore a Marostica si riempiranno, domenica 24 luglio a partire dalle 15,50, di vessilliferi in rappresentanza dei diversi Borghi e delle diverse Arti. Si esibiranno al ritmo dei tamburi, delle chiarine e degli altri strumenti rinascimentali.

Hoga Zait festival cimbro, le antiche tradizioni dell'Altopiano. Una festa con i “mestieri di una volta”, varie iniziative nelle frazioni e intrattenimenti musicali.

Le sagre di questo week end

La Sagra degli Gnocchi e la Festa di Santa Cristina a Poianella di Bressanvido propone spettacoli, fuochi d'artificio e degustazioni nello stand enogastronomico. Specialità culinarie: gli "Gnocchi di Poianella" De.Co. con vari condimenti e salse.

Alla Sagra di San Marcello a Montorso, il Ponte Cocco beach ospiterà gli stand con musica, drink e cibi del territorio. Una vera festa sotto le stelle, un Sentiero Natura da scoprire e cibi del territorio da degustare.

Sagra di Santa Margherita a Rovegliana: specialità 'panin col cosciotto'. Povegliana fa parte del Comune di Recoaro Terme, la zona venne abitata nel corso del XIII secolo da dei coloni germanici, pare sia per questo che si tributa una speciale devozione a Santa Margherita di Antiochia. Per la ricorrenza nella piazza principale si svolge la sagra, dove di mangia e si balla.

Fiera di Santa Maria Maddalena a Castelgomberto. Una delle fiere più longeve del territorio. Nelle serate della manifestazione sono presenti stand enogastronomici, musica e intrattenimento. Si possono inoltre assaggiare le trippe, il piatto forte della tradizione locale.

La Festa della Birra-Pavarano Rock a Campiglia dei Berici propone concerti rock, degustazioni nello stand enogastronomico con vari tipi di birre Pedavena e specialità tipiche.

Festa in Brenta a Campolongo. Lo stad gastronomico propone, oltre ai piatti tipici della tradizione, pollo, costicine e salsicce, fagioli in salsa, polenta e patatine fritte, anche un prodotto caratteristico della tradizione vicentina, il baccalà, sapientemente preparato dai cuochi.

Musica

Perarock: il più grande festival rock dei Colli Berici torna anche quest’anno con una bellissima edizione: tanta musica live, cibo e festa. Come sempre nel verde e al fresco dell’ex Green Planet ad Arcugnano.

Ama music festival a Villa Cà Cornaro a Romano d'Ezzelino. Grandi concerti questo week end, sul palco il meglio della scena indie pop italiana, venerdì Marracash, sabato Massimo Pericolo e Fabri Fibra.

Underwood è un festival musicale con suggestivi concerti all'interno del parco Robinson a Schio. Protagonista indiscussa sarà naturalmente la musica, nuova, giovane e ricercata, che si diffonderà in un'atmosfera soffusa e rilassante. Sul palco si alterneranno artisti internazionali e giovani promesse locali, tanti concerti ma anche tanti food truck, bancarelle e laboratori a cui partecipare.

Lumen Boutique Festival è musica a non finire, con concerti, djset e afterparty. Ma è anche mercatini, ristoranti, street food e i talk pomeridiani.

In montagna

La Notte bianca a Recoaro Terme. Già dal tramonto inizia il divertimento. L'arte dei madonnari, i trampolieri danzeranno in mezzo alle bolle, dj e musicisti in ogni via, per il big event invece, gli ABBASHOW faranno fuoco e fiamme sul palco del piazzale Amedeo Duca d'Aosta.

Suoni tra le Malghe, domenica ore 13:30 a Malga Camporosà, concerto dei Valincantà (folk d’autore in dialetto veneto).

Teatro in Malga, sabato al tramonto a Malga Larici di Sotto spettacolo teatrale alle ore 16.00, aperitivo ore 17.00.

In città

Cinema all'aperto ai Chiostri di Santa Corona per chi rimane in città.

Vicenza Summer Festival nel giardino del Teatro Olimpico, sabato tutta l’ironia e la leggerezza di The Pozzoli’s Family, domenica, il lato divertente della lirica con “Papagheno Papaghena – I pappagalli di Mozart”, un gioco acrobatico assolutamente da gustare, fra canto, musica e comicità.