Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Davvero numerose anche in questo lungo fine settimana le iniziative nel territorio vicentino. Di seguito vediamo quali sono quelle da non perdere dal 5 al 7 maggio 2023. Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate il programma completo.

Appuntamenti da non perdere

Asparago e dintorni: sagra dell'Asparago bianco a San Zeno di Cassola. Ricco stand gastronomico al coperto, dove è possibile gustare svariati piatti tipici del territorio e specialità a base di asparagi: dagli asparagi cotti a vapore con uova, al risotto, e lasagne.

Festa della Quaglia allo spiedo a Villaganzerla, da venerdì a domenica trovate il "Ragù di Quaglia" con le pappardelle, le "Lasagne alla Quaglia" e il "Risotto alla Quaglia" e tanti altri piatti tipici della tradizione. Enoteca con un'accurata selezione di vini; giardino estivo per bere un aperitivo o per un drink post-cena in un'atmosfera tutta nuova.

Fiera di CalendiMaggio: Sagra della Tagliata a Sandrigo. Per tutto il fine settimana ricco stand gastronomico con bigoli, gnocchi, e la speciale tagliata. Luna park e tanto divertimento.

Pòppalan a Lusiana: Mercato dei Fiori, delle erbe e dei prodotti naturali, scambio sementi: menù a tema, passeggiate, fiori, erbe officinali, prodotti naturali, miele di montagna, tisane, succhi, pasta, pane, gelato naturale, specialità a base di erbette e sementi rare e antiche.

El magazin de la Tabernula, piatti tipici che decidi tu quanto pagare. Sotto il tendone allestito nella piazza di Tavernelle, ricco stand gastronomico e giochi per grandi e piccini.

Festa del Formaggio a Nogarole Vicentino. Un intero weekend con assaggi, degustazioni, spettacoli ed attrazioni, stand enogastronomico, mostra mercato per prodotti tipici e artigianato locale, passeggiata dei capitelli.

Palio delle contrade a Romano d'Ezzelino: domenica lungo le vie fiorite del paese sono visitabili gli angoli rustici. Palio delle contrade con rievocazione storica, Corsa dei mussi. Stand gastronomico aperto a pranzo e cena.

Sagra delle Rose ad Albettone. Stand gastronomico, musica, ballo, visite guidate, lotteria e pesca di beneficienza.

Val Liona: rassegna gastronomica “Erbe Spontanee in Tavola”. Domenica Mostra delle Erbe Spontanee, dei prodotti agroalimentari e artigianali in Val Liona, con tour presso i vari espositori presenti. Pranzo e cena del Borgo con piatti tipici come le Lasagne con piselli novelli. Laboratori, Corso sulle Erbe Spontanee.

Caratteri mobili: il Festival della Letteratura a Lonigo. Mercatino, incontri con gli scrittori, due giorni dedicati ai libri e alla passione del leggere.

Vicenza jazz 2023: i concerti gratuiti nei locali. Domenica al Garden Filippi tante iniziative e concerto tra i fiori.

La magia del Circo Patuf a Chiampo: un mix di arte circense e teatro che lascerà grandi e piccini a bocca aperta e col cuore contento.

Apertura straordinaria gratuita della Fondazione Bisazza: in mostra un grande roseto di mosaico è "Springrose", un’opera formata da oltre 2 milioni di tessere

All'aria aperta

Escursione in Altopiano: il risveglio dei vecchi alberi monumentali, le Pulche

Escursione a Cima Larici al tramonto e cena in rifugio

Tarassa... & co. | Escursione alla scoperta delle erbe spontanee e picnic a tema

Visita al giardino di Villa Fogazzaro Colbacchini, museo delle Campane

In città

Unico il Mercato del Fatto a Mano in Piazza dei Signori, dove trovare pezzi irripetibili con delle storie, unici, realizzati con cura e in maniera sostenibile, gioielli in metallo o tessuto, ceramiche, vestiti.

Omaggio a Palladio festival con Sir András Schiff. La kermesse ideata dal sommo pianista e direttore ungherese, cittadino onorario di Vicenza, quest'anno mette al centro tre autori: Haydn, Mozart e Brahms.

Blank generation: il punk di New York all'ombra del Palladio: mostra fotografica ad ingresso gratuito

"Lo scrigno della pietà", il Museo d’arte sacra di Monte Berico: apertura gratuita ogni sabato.

Visite all'area Archeologica di corte dei Bissari ogni sabato mattina

'Raffaello. Nato architetto', mostra al Palladio Museum

Giornata nazionale delle oasi WWF agli Stagni di Casale: domenica visite libere e guidate, vi sarà una tappa dedicata alla testuggine palustre europea. Per i bambini laboratori con giochi. Ci sarà anche un'attività didattica da fare in giro per l'Oasi destinata alle famiglie.

Mostre

I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone, in Basilica Palladiana: la mostra riunisce più di centottanta oggetti, di cui circa 160 provenienti dal Museo Egizio e 20 dal Louvre di Parigi: capolavori della statuaria, sarcofagi decorati, rotoli di papiro, bassorilievi, stele dipinte, anfore e amuleti. Chiusa il 25 dicembre.

Pigafetta alle Gallerie d’Italia: ‘Non si farà mai più tal viaggio’, in mostra Palazzo Leoni Montanari a Vicenza il manoscritto di Pigafetta sulla prima navigazione attorno al mondo.

I Bassano: storia di una famiglia di pittori, una mostra e un racconto di Melania Mazzucco. La loro epopea ebbe inizio con la discesa, correva l’anno 1464, a Bassano del Grappa di Jacopo di Berto, conciatore di Gallio, nell’Altopiano di Asiago. Giunto sulle rive del Brenta, Jacopo trovò dimora in Contra’ del Ponte da cui deriverà il cognome futuro della celebre famiglia di pittori.

Mostra "Acqua, Terra, Fuoco. Architettura industriale nel Veneto del Rinascimento" al museo Palladio: grazie a prestiti italiani e internazionali, sono esposti dipinti di Tiziano, Francesco Bassano e Bellotto, disegni rinascimentali, preziosi modelli antichi di meccanismi brevettati, libri rari, oggetti d’uso prodotti dalle imprese venete rinascimentali, come il rarissimo corsetto maschile in cuoio e seta di fine Cinquecento, noto come ‘cuoietto’, e ugualmente oggetti d’arte come preziose croci liturgiche con l’argento delle miniere di Schio e spade forgiate a Belluno.

Porte del Pasubio 1916-2022, dalla città della guerra al Rifugio Papa. L’esposizione ricostruisce e racconta centocinque anni di storia di Porte del Pasubio: la città della guerra; il rifugio; la scoperta della montagna e la nascita dell’alpinismo; il turismo che diventa di massa

Le carte di Mario Rigoni Stern in mostra al Museo Le Carceri di Asiago.

