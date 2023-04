Cosa fare a Vicenza e provincia nel lungo weekend fino al 1 maggio

Davvero numerose anche in questo lungo fine settimana le iniziative nel territorio vicentino. Di seguito vediamo quali sono quelle da non perdere dal 28 aprile al 1 maggio 2023. Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate il programma completo.

Appuntamenti da non perdere

La Faida: corteo, notte medioevale, mercatino, antichi mestieri, l'atmosfera dei castelli nel '500. La rievocazione alle due rocche scaligere di Montecchio Maggiore dove le famiglie veronesi di Montecchi e Capuleti, avevano le loro dimore estive. Il 1 maggio ai castelli viene ricostruito un vero e proprio borgo quattrocentesco animato da un mercato tipico. Domenica 30 Aprile la grande "Notte medievale".

Asparago e dintorni: sagra dell'Asparago bianco a San Zeno di Cassola. Al ricco stand gastronimico è possibile assaporare svariati piatti tipici del territorio e specialità gastronomiche a base di asparagi: dagli asparagi cotti a vapore con uova, al risotto, e lasagne.

Festa della Quaglia allo spiedo a Villaganzerla, da venerdì a domenica potrete gustare il "Ragù di Quaglia" con le pappardelle, le "Lasagne alla Quaglia" e il "Risotto alla Quaglia" e tanti altri piatti tipici della tradizione. Enoteca con un'accurata selezione di vini; giardino estivo per bere un aperitivo o per un drink post-cena in un'atmosfera tutta nuova

Sagra di Ca' Trenta a Schio: musica, buon cibo, birra e tanto divertimento. Sette giorni di musica, buon cibo, birra e tanto divertimento.

Palio delle contrade a Romano d'Ezzelino: lungo le vie fiorite del paese sono visitabili gli angoli rustici. Si tratta di momenti di vita passata, stand gastronomico aperto tutte le sere anche lunedì 1 maggio.

Festa di Primavera a Marostica con taglio della mortadella gigante, tre giorni di eventi in Piazza degli Scacchi.

Cavalli in Villa al Parco Ippodromo: nel fine settimana sarà possibile assistere a concorsi ippici di salto ostacoli, dimostrazioni ludiche di discipline equestri come l’Horse Ball e il Volteggio, e spettacoli di teatro equestre.

Festa ai Longhi di Pedemonte, panini longaroti, stand gastronomico, musica live.

Festa delle Fioccarde a Noventa Vicentina, stand gastronomico aperto ogni sera. Lunedì 1 maggio alle ore 10:00 passeggiata lungo le “cavezagne” delle Fioccarde e pranzo alle ore 12:00. Non mancheranno musica, pesca di beneficenza e animazione bambini.

Festa a Laghi, sabato e domenica varie iniziative con possibilità di cenare presso il capannone allestito nella piazza del Municipio.

La magia del Circo Patuf a Villa Angaran San Giuseppe, fino al 1 maggio portano in scena utopie e sentimenti. Un circo-teatro itinerante che si muove con il suo chapiteau.? La ?loso?a che spinge il circo Patuf nelle sue azioni artistiche è l’inseguimento di quel sogno, di quella ?amma vitale che ci vuole liberi di esprimersi.

Concerto domenica alla Malga Davanti sul Monte Novegno. Una location dal panorama emozionante, birra e panini con ingredienti genuini, comodamente raggiungibile. punto di partenza e/o arrivo per escursioni in una terra ricca di storia.

I musici di Francesco Guccini a Schio

Solo il 1 Maggio

1 Maggio - Magnalonga: passeggiata enogastronomica a Bressanvido

1 Maggio - Katamarano, rock e birrette

1 Maggio - Festa di primavera a Breganze

1° Maggio - Mercatino a Piovene Rocchette

Visite guidate

La primavera intorno al castello, escursione sui colli di Marostica con visita ad un campo di mirtilli in fiore.

Visita guidata a Villa Ca' Erizzo Luca, Museo Hemingway

In città

Blank generation: il punk di New York all'ombra del Palladio: mostra fotografica ad ingresso gratuito

"Lo scrigno della pietà", il Museo d’arte sacra di Monte Berico: apertura gratuita ogni sabato.

Visite all'area Archeologica di corte dei Bissari ogni sabato mattina

'Raffaello. Nato architetto', mostra al Palladio Museum

Mostre

I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone, in Basilica Palladiana: la mostra riunisce più di centottanta oggetti, di cui circa 160 provenienti dal Museo Egizio e 20 dal Louvre di Parigi: capolavori della statuaria, sarcofagi decorati, rotoli di papiro, bassorilievi, stele dipinte, anfore e amuleti. Chiusa il 25 dicembre.

Pigafetta alle Gallerie d’Italia: ‘Non si farà mai più tal viaggio’, in mostra Palazzo Leoni Montanari a Vicenza il manoscritto di Pigafetta sulla prima navigazione attorno al mondo.

I Bassano: storia di una famiglia di pittori, una mostra e un racconto di Melania Mazzucco. La loro epopea ebbe inizio con la discesa, correva l’anno 1464, a Bassano del Grappa di Jacopo di Berto, conciatore di Gallio, nell’Altopiano di Asiago. Giunto sulle rive del Brenta, Jacopo trovò dimora in Contra’ del Ponte da cui deriverà il cognome futuro della celebre famiglia di pittori.

Mostra "Acqua, Terra, Fuoco. Architettura industriale nel Veneto del Rinascimento" al museo Palladio: grazie a prestiti italiani e internazionali, sono esposti dipinti di Tiziano, Francesco Bassano e Bellotto, disegni rinascimentali, preziosi modelli antichi di meccanismi brevettati, libri rari, oggetti d’uso prodotti dalle imprese venete rinascimentali, come il rarissimo corsetto maschile in cuoio e seta di fine Cinquecento, noto come ‘cuoietto’, e ugualmente oggetti d’arte come preziose croci liturgiche con l’argento delle miniere di Schio e spade forgiate a Belluno.

Porte del Pasubio 1916-2022, dalla città della guerra al Rifugio Papa. L’esposizione ricostruisce e racconta centocinque anni di storia di Porte del Pasubio: la città della guerra; il rifugio; la scoperta della montagna e la nascita dell’alpinismo; il turismo che diventa di massa

Le carte di Mario Rigoni Stern in mostra al Museo Le Carceri di Asiago.

