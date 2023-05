Cosa fare a Vicenza e provincia nel lungo weekend dal 2 al 4 giugno

Davvero numerose anche in questo fine settimana le iniziative nel territorio vicentino. Di seguito vediamo quelle da non perdere dal 2 al 4 giugno 2023. Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate il programma completo.

Sagre

Festa dea Siaresa a Castegnero con ricco stand gastronomico: è una delle sagre a cui non mancare nei Colli. Da provare i primi con la ciliegia, i secondi e i dolci. Durante ciascuna giornata della manifestazione sarà possibile non solo degustare ed acquistare le ciliegie di Castegnero ma anche assaggiare i piatti tradizionali della zona, anche la scelta dei vini del territorio è molto curata.

Festa della Spiga a Pojana: da giovedì a domenica stand gastronomico, musica, passeggiate a cavallo, carnevale in notturna

Ciliegia in Festa a Mason, domenica stand gastronomico a pranzo e cena, mercato di prodotti tipici e artigianali.

Sagra al Santo di Thiene, specialità gargati: stand gastronomico aperto la sera e musica in piazza.

Festa di Primavera a Maddalene di Vicenza: gustosi primi, grigliate miste e baccalà, pizza cotta su forno a legna, hamburger e poi tutti a ballare nella grande pista.

Festa del Pescegatto a Mossano, alla riscoperta dei gusti e tradizioni del passato, degustazione di piatti a base di pesce gatto, con musica ed intrattenimento.

ArziPark Festival ad Arzignano: stand gastronomici, musica, area pic-nic per le famiglie, street-food.

Festa della Frasca all'ex Stazione Ferroviaria di Seghe

Festa di Sant'Antonio a Sasso di Asiago, specialità della cucina altopianese

Birrifici in Movimento: birra artigianale, musica, stand gastronomico

Appuntamenti da non perdere

Notte medioevale e Faida ai Castelli di Montecchio: tra le mura del suggestivo castello di Romeo un tuffo nel Medioevo gustando gli antichi sapori dei regali banchetti, allietati dal suono di strumenti antichi e accompagnati da spettacoli itineranti. Brigate di armati, vigileranno in questa notte intrisa di storia e leggenda e un concerto di musica brettone ci porterà in un mondo antico ma estremamente coinvolgente.?

Appuntamento in Giardino 2023, apertura di parchi e giardini per la giornata europea: per conoscere la sorprendente ricchezza storica, artistica, botanica e paesaggistica dei giardini italiani e porte aperte a giardini normalmente chiusi.

Eugenio Finardi in concerto a Schio

All'aperto

Visita guidata al centro di Bassano domenica

'Caminada a Faedo', tradizioni, lavori, musiche, balli e canti de 'na volta

Calvene de Gusto, passeggiata e concerto degli Idraulici del suono

In Città

Fornaci Estate: concerti a Parco Fornaci

Blank generation: il punk di New York all'ombra del Palladio: mostra fotografica ad ingresso gratuito

"Lo scrigno della pietà", il Museo d’arte sacra di Monte Berico: apertura gratuita ogni sabato.

Visite all'area Archeologica di corte dei Bissari ogni sabato mattina

'Raffaello. Nato architetto', mostra al Palladio Museum

