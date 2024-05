Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend, dal 24 al 26 maggio

Davvero numerose anche in questo fine settimana le iniziative nel vicentino. Di seguito vediamo quali sono quelle da non perdere dal 25 al 26 maggio 2024. Tante le sagre e le manifestazioni all'aperto, poi è tempo di ciliegie e la città di Marostica non è seconda a nessuno. Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate il programma completo.

Manifestazioni

Cantine aperte in Veneto e Vicenza: degustazioni, barbecue, pic nic tra le vigne, tour in ape-car, in fuoristrada d'epoca, passeggiate a cavallo, uscite in burcio, musica. In programma centinaia di eventi alla scoperta del vino e delle bellezze circostanti.

Festa delle ciliegie a Marostica: vendita diretta di ciliegie, prodotti tipici locali e artigianali, degustazioni, animazioni, passeggiate, spettacoli, mostra mercato e un nuovo dolce tutto da gustare.

Di Fiore in Fiore, mostra e mercatino florovivaistico ad Asiago: nelle piazze meravigliose piante e tanti coloratissimi fiori, orchidee, piante acquatiche, erbe aromatiche, rose, piante grasse, alberi da frutto.

Sagre

Maggio Breganzese, ricco stand gastronomico con spiedo di toresàn: stand gastronomici con spiedo gigante, mercatini, musica dal vivo, balli, degustazioni e tanto divertimento.

Festa della Polenta a Marano: i Polentari d'Italia faranno assaggiare le loro specialità. Musica e balli e lei, sua maestà la polenta, di ben 18 tipi, ricette da tutte le regioni. Sarà disponibile anche uno stand gastronomico con primi e secondi piatti tipici aperto sabato sera e domenica a pranzo.

Festa di Primavera a Maddalene di Vicenza: gustosi primi, grigliate miste e baccalà, pizza cotta su forno a legna, hamburger e poi tutti a ballare nella grande pista.

Sagra della tagliata a Settecà: negli stand gastronomici si può gustare la buonissima tagliata e molti primi, secondi, dolci, musica e animazione ogni sera.

Sagra di Santa Maria Ausiliatrice a San Bortolo di Arzignano: stand gastronomico aperto dalle 18,30 con Maccheroni al ragù d’anatra Maccheroni al pomodoro, Maccheroni con sugo di verdure Pasta con Carletti di San Bortolo Pasta alla Nonna Diva, Costine, Salsiccia, Grigliata mista.

Sagra della Santissima Trinità: tradizionale festa sui colli di Montecchio Maggiore, divertimento e ottima cucina dalle ore 19.00. Oltre ai piatti tipici, venerdì ci saranno anche panini "onti" e sabato spiedo di carne.

Sagra di Perarolo: ricco stand gastronomico, specialità cinghiale. E poi musica e risate.

Festa del Pescegatto a Mossano, alla riscoperta dei gusti e tradizioni del passato, piatti a base di pesce, con musica ed intrattenimento.

Fiera di santa Croce a Malo: animali da cortile, antichi mestieri, bancarelle: in mostra il mondo contadino e rurale, per le vie del centro storico si potranno ammirare le razze bovine, caprine ed equine, insetti, criceti ma anche serpenti e rapaci che fanno le loro evoluzioni negli spazi verdi.

Festa della Madonna Ausiliatrice a Borgo Isola Cassola: specialità spiedo alla trevigiana e grigliata.

Sagra di Valle San Floriano

Turismo

In Città

Festival Biblico a Vicenza: incontri, meditazioni, riflessioni sulla funzione dell'uomo, guerra, pace, ambientalismo, musica in piazza Duomo. Perturbazione con Nada nel celebre album di Fabrizio De André La Buona Novella (venerdì 24 maggio al Parco della Pace), e il concerto di piano solo del celebre pianista, compositore e produttore Dardust (sabato 25 maggio al Parco della Pace). Tutto ad ingresso gratuito.

La musica dal vivo invade il centro di Vicenza: 12 concerti con 52 artisti in 4 luoghi storici: a Palazzo Chiericati è in programma Jazz e dintorni, a Palazzo Thiene Le percussioni e Il Teatro, alla Loggia del Capitaniato MiAmOr - Hausmusik e alle Gallerie d’Italia – Vicenza Il pensiero della viola.

Viceramica in piazza dei Signori

Mostre

Pubblicare un evento su Vicenza Today è facilissimo, basta cliccare qui