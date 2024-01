Cosa fare a Vicenza e provincia nel weekend della Befana

La provincia di Vicenza si illumina con una serie di eventi che abbracciano le tradizioni, questo fine settimana. Dai mercatini dell'Epifania che riempiono le piazze di colori e sapori, alla magica atmosfera delle celebrazioni della Befana, ogni angolo offre un'esperienza unica. Concerti, spettacoli in piazza, giochi per bambini e adulti, e i tradizionali falò, creano un mosaico di iniziative che rallegrano il benvenuto al nuovo anno.

Nel weekend della Befana sono in programma numerose manifestazioni interessanti da venerdì 5 a domenica 7 gennaio 2024. Di seguito vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere. Se il tempo è incerto, niente paura, sono tantissime le inizative al coperto. Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate il programma completo.

ll Mercato dell'Epifania in centro a Vicenza: da venerdì 5 a domenica 7 gennaio, è una delle fiere della Befana più antiche d'Italia. Potrete trovare veramente di tutto.

Mercatino della Befana a Bassano: in Piazza Garibaldi fino al 7 Gennaio compreso. Non perdete l'occasione di scoprire gli espositori che tra oggetti di artigianato e gustose prelibatezze vi accompagneranno fino alla fine di queste feste!

Marostica: Venerdì 5 e Domenica 7 Gennaio. Dalle ore 18.00 (Venerdì) e durante il giorno (Domenica) Programma: Rito del "Brusare a Vecia" e gara di curling “Pignate in pista”.

Brusa vecia nea Brenta, fiaccolata e calza per i bambini

Arrivano le Befane ad Asiago

Brusa la Vecia, miss Befana, fuochi artificiali, a Ponte di Barbarano

Festa della Befana a Zanè

Thiene: Sabato 6 Gennaio. Dalle ore 18.00. Programma: "Arriva la stria" e attività per bambini.

Sabato 6 Gennaio. Dalle ore 18.00. Programma: "Arriva la stria" e attività per bambini. Schio : Sabato e Domenica. Dalle 15.00 alle 18.30. Programma: Arrivo della Befana con attività al museo dei trenini e visita guidata alla chiesa di San Francesco.

: Sabato e Domenica. Dalle 15.00 alle 18.30. Programma: Arrivo della Befana con attività al museo dei trenini e visita guidata alla chiesa di San Francesco. Montecchio Maggiore : Sabato 6 e Domenica 7 Gennaio. Dalle ore 15.30. Programma: Arrivo della Befana in piazza Duomo e concerto di canti natalizi veneti.

: Sabato 6 e Domenica 7 Gennaio. Dalle ore 15.30. Programma: Arrivo della Befana in piazza Duomo e concerto di canti natalizi veneti. San Vito di Leguzzano : Venerdì 6 Gennaio. Orario: Dalle ore 19.00. Programma: Celebrazione della Befana con una messa, seguita da frittelle, brulè, cioccolata calda e musica.

: Venerdì 6 Gennaio. Orario: Dalle ore 19.00. Programma: Celebrazione della Befana con una messa, seguita da frittelle, brulè, cioccolata calda e musica. Santorso : Sabato 6 Gennaio. Dalle ore 14.30. Programma: Ludobus con laboratorio creativo e arrivo della Befana dal campanile, oltre alla visita al presepe dei Girolimini.

: Sabato 6 Gennaio. Dalle ore 14.30. Programma: Ludobus con laboratorio creativo e arrivo della Befana dal campanile, oltre alla visita al presepe dei Girolimini. Dueville : Sabato 6 Gennaio. Dalle ore 20.30. Programma: Concerto dell'Epifania con il corpo bandistico “Vivaro-Dueville”.

: Sabato 6 Gennaio. Dalle ore 20.30. Programma: Concerto dell'Epifania con il corpo bandistico “Vivaro-Dueville”. Malo : Venerdì 5 Gennaio. Dalle ore 17.15. Programma: Spettacolo comico, di giocoleria e di equilibrismo, seguito da un party serale con DJ.

: Venerdì 5 Gennaio. Dalle ore 17.15. Programma: Spettacolo comico, di giocoleria e di equilibrismo, seguito da un party serale con DJ. Nove: Sabato 6 Gennaio. Dalle ore 16.30 e 20.45. Programma: Concerto dell'Epifania con il corpo bandistico Novese e "Discesa della Befana dal campanile".

Sabato 6 Gennaio. Dalle ore 16.30 e 20.45. Programma: Concerto dell'Epifania con il corpo bandistico Novese e "Discesa della Befana dal campanile". Valli del Pasubio: Sabato 6 Gennaio. Dalle ore 9.00. Programma: Befana alpina con consegna dei doni e pranzo conviviale al rifugio Balasso.

David Bowie tribute al Mamaloca

David Bowie Birthday al Vinile: una serata di tributo al Duca Bianco.

