Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Davvero numerose anche per questo weekend le iniziative nel territorio vicentino. Di seguito vediamo quali sono quelle da non perdere dal 3 al 5 febbraio 2023.

Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverete il programma completo.

Solo venerdì 3

Serata 'Ossi de mas-cio' alla Locanda Cava d'Oro

Disprezzo della donna. Il futurismo della specie al Teatro Astra. Uno spettacolo contro la donna che ostacola la marcia dell’uomo, contro quei fantasmi romantici che si chiamano donna unica, amore eterno e fedeltà, contro il femminismo e contro la famiglia, contro la democrazia e contro il parlamentarismo. Uno spettacolo femminista, composto da materiali che non lo sono affatto.

Manifestazioni

Art & Ciocc, i maestri cioccolatieri ad Asiago, showcooking con Benedetta Parodi. Tartufi, ganache di cioccolato, alla frutta, alle spezie, praline, cuneesi, cremini, cioccolato senza glutine, cioccolato crudo, tartufi, "spezzati" di infiniti gusti, pasta di mandorle, sfogliatelle napoletane, crepes con creme spalmabili e chi più ne ha più ne metta.

506^ Fiera di San Valentino a Pozzoleone. In programma: mercato con oltre 300 espositori, stand gastronomico e menù con avannotti fritti e tosella, ballo, mostra dell'agricoltura.

Sagra della Candelora a Romano d'Ezzelino. Fino a domenica 5 febbraio 2023, stand gastronomico riscaldato, per le vie del paese il corpo bandistico, intrattenimenti musicali, spettacoli, mostre e degustazioni, oltre ad un mercatino storico con la rievocazione delle bancarelle della Candelora.

Festa di Sant'Agata: mercato dell'artigianato, medioevo in piazza, spettacolo di fuoco, concerto di campane. Processione votiva con partenza dalla Rocca di Castello con personaggi in costume del 1400; animazioni di strada, Vesperi con bacio della Reliquia, Visita Guidata alla Rocca del Castello di Arzignano. Mercatino artigianale. Presso le Trattorie del paese sarà possibile degustare il tradizionale menù di Sant'Agata.

Grande ritorno al passato con “Jurassic expo in tour” a Bassano. La prima mostra itinerante di Dinosauri in Italia, tutti ricostruiti fedelmente e rigorosamente a grandezza naturale, alcuni dei quali in movimento oltre ad essere di dimensioni gigantesche,

Escursioni

Escursione sulle colline di Marostica con brunch finale

Bassano medievale: passeggiata nel cuore cittadino

Ciaspolata al chiaro di luna sul Monte Longara e cena in malga

Graspolando al chiaro di luna ai Fiorentini

Atmosfere invernali sull'Altopiano alle prime luci della sera: ciaspolata tra i Larici e Val Formica

Musica e teatro

Quasi amici con Paolo Ruffini, Massimo Ghini al Teatro Comunale

'Arlecchino muto per spavento', la commedia dell'arte al Teatro Civico di Schio

'Tutto quello che hai fatto per me', la storia di tre donne con Paola Negrin

Paolo Belli: canzoni e risate al Teatro Mattarello

Osteria Popolare Berica al Lucky Tap

Tributo ai Nomadi all'Enfant Prodige

Los Hermanos live al Mamaloca con le canzoni di Bud Spencer e Terence Hill

In città

Rumori nascosti, spettacolo al Teatro Astra di Vicenza. Questa fiaba comincia con una ricercatrice di reperti, che li trova con fatica.

"Lo scrigno della pietà", il Museo d’arte sacra di Monte Berico: apertura gratuita ogni sabato

I segreti della Rotonda, visita guidata

Vicenza e i suoi sotterranei, visita guidata esclusiva

Visita guidata alla mostra "I creatori dell'Egitto Eterno"

Il meraviglioso Teatro Olimpico di Vicenza, visita guidata completa

Mostre

I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone, in Basilica Palladiana: la mostra riunisce più di centottanta oggetti, di cui circa 160 provenienti dal Museo Egizio e 20 dal Louvre di Parigi: capolavori della statuaria, sarcofagi decorati, rotoli di papiro, bassorilievi, stele dipinte, anfore e amuleti. Chiusa il 25 dicembre.

"Io, Canova. Genio europeo", la straordinaria mostra a Bassano. Oltre 140 opere per raccontare non solo il geniale artista, ma anche l'uomo, l'intellettuale, il diplomatico difensore delle arti, capace di tener testa ai potenti del mondo in un'epoca cruciale.

Pigafetta alle Gallerie d’Italia: ‘Non si farà mai più tal viaggio’, in mostra Palazzo Leoni Montanari a Vicenza il manoscritto di Pigafetta sulla prima navigazione attorno al mondo.

I Bassano: storia di una famiglia di pittori, una mostra e un racconto di Melania Mazzucco. La loro epopea ebbe inizio con la discesa, correva l’anno 1464, a Bassano del Grappa di Jacopo di Berto, conciatore di Gallio, nell’Altopiano di Asiago. Giunto sulle rive del Brenta, Jacopo trovò dimora in Contra’ del Ponte da cui deriverà il cognome futuro della celebre famiglia di pittori.

Mostra "Acqua, Terra, Fuoco. Architettura industriale nel Veneto del Rinascimento" al museo Palladio: grazie a prestiti italiani e internazionali, sono esposti dipinti di Tiziano, Francesco Bassano e Bellotto, disegni rinascimentali, preziosi modelli antichi di meccanismi brevettati, libri rari, oggetti d’uso prodotti dalle imprese venete rinascimentali, come il rarissimo corsetto maschile in cuoio e seta di fine Cinquecento, noto come ‘cuoietto’, e ugualmente oggetti d’arte come preziose croci liturgiche con l’argento delle miniere di Schio e spade forgiate a Belluno.

Le carte di Mario Rigoni Stern in mostra al Museo Le Carceri di Asiago.

'Gioielli e amuleti, la bellezza nell'antico Egitto' al Museo del Gioiello di Vicenza