Cosa fare per San Valentino a Vicenza e dintorni

E' vero, l’amore si celebra ogni giorno, ma il 14 febbraio non può passare inosservato. Tra cene romantiche, feste, spettacoli, ecco alcune idee per le molte coppie non vogliono assolutamente rinunciare a questa ricorrenza. Il regalo più bello che si possa fare a San Valentino alla persona amata è trascorrere del tempo insieme e in occasione del giorno più romantico dell'anno, anche a Vicenza e dintorni sono stati organizzati molti eventi per festeggiare.

14 febbraio San Valentino

San Valentino e dintorni