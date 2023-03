Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Davvero numerose anche in questo weekend le iniziative nel territorio vicentino. Di seguito vediamo quali sono quelle da non perdere dal 3 al 5 marzo 2023. Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverete il programma completo.

Manifestazioni

VicenzAgri 2023: Passione Veneta, a Vicenza va in scena la zootecnia regionale: per conoscere i formaggi regionali Dop, le tipicità, le macchine agricole, gli animali della fattoria, degustazioni, laboratori, musica da ballare. Ingresso gratuito.

Carnevale di Sandrigo: domenica sfilata dei carri allegorici: spettacolari scenografie con luci ed effetti strepitosi.

Minimarcia dei coriandoli.

Carnevale a Noventa Vicentina: sfilata dei carri e Mercatino dell'Antiquariato.

'Batare marso': a Montecchio: si festeggia l'antico capodanno veneto

Cibo e vino: Sabato 4 marzo il miglior Tiramisù all’Emisfero di Bassano: show cooking del Campione del Mondo di Tiramisù con assaggio finale.

Spettacoli

'Sic transit gloria mundi, la papessa' al Teatro Busnelli: E se il prossimo papa fosse donna? Un monologo divertente, intelligente e fantasioso, che attraverso l’inventatissima vicenda di Papa Elisabetta I.

Pinocchio, dove sei? Al Castello di Thiene: Geppetto è preoccupatissimo e con il Grillo e i bambini si mette alla ricerca.

Nei locali

I Contrada Lorì, "un po' folk e un po' no", venerdì in concerto al Lucky Tap

Marco Pandolfi e Abdell B Bop, una serata a tutto blues ad Arzignano: chitarra, armonica e una potente e raffinata espressione del contrabbasso in veste blues.

Depeche Mode tribute alla birreria Mood: Enjoy the Silence, Personal Jesus e Precious, le hit di Martin Gore e Dave Gahan entrate nella storia e nei cuori.

Escursioni

Escursione "Eroi Valle delle Lore": per ripercorrere gli ultimi spostamenti dei fratelli e cugini Carollo prima di essere uccisi.

Marcesina: Ciaspolata, cena e ritorno in motoslitta, dal tramonto alla luna piena: una esperienza meravigliosa che offre la montagna d'inverno.

Al chiaro di luna ai Campi del Mandriolo con cena in rifugio: un facile percorso tra i pascoli d’alta quota, in una delle conche più belle dell’Altopiano.

Ciaspolata in Marcesina, la piccola Finlandia d'Italia: domenica escursione seguendo le tracce della fauna selvatica e la storia antica di questo vasto scenario di rara bellezza.

La primavera in Val d'Inverno, escursione sui colli di Marostica con degustazione in agriturismo.

Tonezza: graspolando al chiaro di luna e cena in rifugio

In città

Domenica ingresso gratuito a Palazzo Thiene e al Museo Naturalistico Archeologico: il 5 marzo è in programma alle ore 10 e alle 15 una passeggiata guidata al Museo Naturalistico Archeologico e alla chiesa di Santa Corona.

Mostra Creatori dell'Egitto Eterno, visita guidata: 180 reperti dal Museo Egizio e dal Louvre, statue, sarcofagi, ostraka, papiri, bassorilievi, anfore, amuleti, strumenti musicali.

I segreti della Rotonda, visita guidata agli esterni, al Basamento con Cucine Monumentali e al Piano Nobile.

"Lo scrigno della pietà", il Museo d’arte sacra di Monte Berico: apertura gratuita ogni sabato

'Gioielli e amuleti, la bellezza nell'antico Egitto' al Museo del Gioiello di Vicenza

Riapre l'Oasi WWF Stagni di Casale: caccia al tesoro all'interno dell'area protetta.

Mostre

I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone, in Basilica Palladiana: la mostra riunisce più di centottanta oggetti, di cui circa 160 provenienti dal Museo Egizio e 20 dal Louvre di Parigi: capolavori della statuaria, sarcofagi decorati, rotoli di papiro, bassorilievi, stele dipinte, anfore e amuleti. Chiusa il 25 dicembre.

"Io, Canova. Genio europeo", la straordinaria mostra a Bassano. Oltre 140 opere per raccontare non solo il geniale artista, ma anche l'uomo, l'intellettuale, il diplomatico difensore delle arti, capace di tener testa ai potenti del mondo in un'epoca cruciale.

Pigafetta alle Gallerie d’Italia: ‘Non si farà mai più tal viaggio’, in mostra Palazzo Leoni Montanari a Vicenza il manoscritto di Pigafetta sulla prima navigazione attorno al mondo.

I Bassano: storia di una famiglia di pittori, una mostra e un racconto di Melania Mazzucco. La loro epopea ebbe inizio con la discesa, correva l’anno 1464, a Bassano del Grappa di Jacopo di Berto, conciatore di Gallio, nell’Altopiano di Asiago. Giunto sulle rive del Brenta, Jacopo trovò dimora in Contra’ del Ponte da cui deriverà il cognome futuro della celebre famiglia di pittori.

Mostra "Acqua, Terra, Fuoco. Architettura industriale nel Veneto del Rinascimento" al museo Palladio: grazie a prestiti italiani e internazionali, sono esposti dipinti di Tiziano, Francesco Bassano e Bellotto, disegni rinascimentali, preziosi modelli antichi di meccanismi brevettati, libri rari, oggetti d’uso prodotti dalle imprese venete rinascimentali, come il rarissimo corsetto maschile in cuoio e seta di fine Cinquecento, noto come ‘cuoietto’, e ugualmente oggetti d’arte come preziose croci liturgiche con l’argento delle miniere di Schio e spade forgiate a Belluno.

Porte del Pasubio 1916-2022, dalla città della guerra al Rifugio Papa. L’esposizione ricostruisce e racconta centocinque anni di storia di Porte del Pasubio: la città della guerra; il rifugio; la scoperta della montagna e la nascita dell’alpinismo; il turismo che diventa di massa

Le carte di Mario Rigoni Stern in mostra al Museo Le Carceri di Asiago.

