Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Natale: mercatini e manifestazioni

Giardini di Natale ad Asiago: con le casette di legno, le luci, le decorazioni, i sapori e qualche fiocco di neve, il mercatino natalizio di Asiago ogni anno porta con sè la magia e l'atmosfera che lo rendono unico. Troverete idee regalo originali ed artigianali, addobbi raffinati per la casa o per l'albero di Natale, prodotti naturali e filati biologici. E mentre i bambini si staranno divertendo con la giostra dei cavalli e gli spettacoli di intrattenimento, voi potete rifocillarvi con un buon panino o un piatto di polenta e formaggio, sorseggiando un bicchiere di vin brulè o di cioccolata calda e, per concludere in dolcezza, gustando una fetta di strudel.

Mercatini di Natale a Bassano del Grappa con le tipiche casette dove si potranno acquistare le migliori specialità enogastronomiche, oggetti di artigianato e un'ampia selezione di idee regalo. Il centro storico è illuminato da grandi stelle, ci sono meravigliosi abeti addobbati, incantevoli decorazioni, il presepe dei Remondini, la facciata della chiesa di San Giovanni, le vetrine e gli spazi esterni a tema natalizio. Per i più piccoli tornano il Sentiero incantato di Babbo Natale al Castello degli Ezzelini e il Trenino Lillipuziano.

Natale a Marostica: il villaggio degli elfi, mercatini, pattinaggio, spettacoli

Natale di Fiaba a Thiene: i personaggi delle Fiabe e delle Storie, il Paese di Babbo Natale, il mondo di Winnie the Pooh, di Heidi, Biancaneve con le frittelle delle dolci gnome, le storie raccontate dal Trovatore Cantastorie. A fare da cornice a questo magico mondo ci saranno anche le Rotonde poste lungo le vie di accesso alla Città, addobbate con nuove e originali creazioni per comunicare la magia di questa festa a chi arriva in centro.

La Magia del Natale a Schio, mercatini, spettacoli, tantissimi eventi

Mercatino di Natale ad Arcugnano, la piazza si accende di luci e ospita numerose bancarelle natalizie. Non mancheranno i momenti di divertimento con la classica giostra cavalli, laboratori per bambini, musica, danza e l'inmancabile angolo con gli animali.

Il Villaggio di Natale a Lonigo: in Piazza Garibaldi tradizioni, solidarietà, cultura, musica, laboratori, mercatini e spettacoli.

Mercatini di natale a Lumignano, con il presepe degli scalpellini.

Natale a Carrè, mercatino, asinelli, spettacolo di fuoco.

Festa di Natale a Fara Vicentino.

Natale a Zugliano: corsa dei Babbo Natale, mostra dei presepi.

Christmas Street Food a Isola Vicentina

l Regno del Natale a Villa Stecchini: in questo periodo diventa magnifica, un’ambientazione unica, un affascinante Villaggio dove incontrare elfi, fatine e renne, dove degustare ottimi dolcetti, cioccolata calda, caldarroste e scaldarsi con i bracieri nel parco.

Il Villaggio del Natale al Garden Dalle Rive: gli addobbi natalizi, Babbo Natale, la casetta delle frittelle, i simpatici animali e il mercatino.

Bintar Zait a Roana: sabato musica, spettacoli, gastronomia.

Natale a Noventa Vicentina, il ricco programma.

Mostre e Spettacoli

Ale e Franz, musica e risate sabato a Bassano,

Canto di Natale di Dickens al teatro di Arzignano.

L’arte nobile del pugilato con i campioni Rigoldi e Sinigur, l’orchestra del maestro Fracasso e l’attore Chiodaroli

"Io, Canova. Genio europeo", la straordinaria mostra a Bassano. Oltre 140 opere per raccontare non solo il geniale artista, ma anche l'uomo, l'intellettuale, il diplomatico difensore delle arti, capace di tener testa ai potenti del mondo in un'epoca cruciale.

Pigafetta alle Gallerie d’Italia: ‘Non si farà mai più tal viaggio’, in mostra Palazzo Leoni Montanari a Vicenza il manoscritto di Pigafetta sulla prima navigazione attorno al mondo.

I Bassano: storia di una famiglia di pittori, una mostra e un racconto di Melania Mazzucco. La loro epopea ebbe inizio con la discesa, correva l’anno 1464, a Bassano del Grappa di Jacopo di Berto, conciatore di Gallio, nell’Altopiano di Asiago. Giunto sulle rive del Brenta, Jacopo trovò dimora in Contra’ del Ponte da cui deriverà il cognome futuro della celebre famiglia di pittori.

Mostra "Acqua, Terra, Fuoco. Architettura industriale nel Veneto del Rinascimento" al museo Palladio: grazie a prestiti italiani e internazionali, sono esposti dipinti di Tiziano, Francesco Bassano e Bellotto, disegni rinascimentali, preziosi modelli antichi di meccanismi brevettati, libri rari, oggetti d’uso prodotti dalle imprese venete rinascimentali, come il rarissimo corsetto maschile in cuoio e seta di fine Cinquecento, noto come ‘cuoietto’, e ugualmente oggetti d’arte come preziose croci liturgiche con l’argento delle miniere di Schio e spade forgiate a Belluno.

Le carte di Mario Rigoni Stern in mostra al Museo Le Carceri di Asiago.

In città

Unico, il mercato del fatto a mano a Vicenza, edizione natalizia.

Natale a Vicenza: nelle vie principali del centro storico ci sono gli chalet in legno del Mercatino di Natale, visite guidate, musica, animazione per i bambini, pista di pattinaggio.

Fiera dell'elettronica a Vicenza

E' arrivato in città il Trenino: percorrerà le vie del centro storico di Vicenza e raggiungerà i principali monumenti. Inoltre è stata installata anche la giostra cavalli “Antico carosello” in largo Zileri.

Pista di pattinaggio in Campo Marzo posizionata nell’esedra, accanto sarà installata una giostra per bambini.

Palafitte e Piroghe del Lago di Fimon: la mostra si sviluppa da nuovi studi sui frammenti di legno recuperati nel Novecento e da recenti indagini archeologiche condotte con le più moderne metodologie che hanno consentito di gettare nuova luce sulla vita degli uomini e delle donne che abitavano attorno al lago di Fimon da 7000 a 3000 anni fa.

Ciccio Corona, The Doc and friends, cantiamo insieme gli anni '60, al Teatro Astra.

Gli Stellari in concerto alla Bierstube Treff.

Drunken Duck di piazza delle Erbe: Acqua Distillata in concerto.

Camminate e visite guidate

Bellissima e super panoramica ciaspolata che dal Rifugio porta alla cima del Monte Campomolon (1853mt) e alla fortezza militare costruita a difesa del confine italiano contro l'Impero austro-ungarico e mai terminato del tutto. Si passa per pendii incantati e vecchie malghe. Spesso in queste zone si vedono gruppi di camosci che camminano su speroni rocciosi.

Il Sentiero dei Presepi: un magico percorso fra sentieri, contrà, fontane a Campodalbero. Tutte le domeniche di dicembre in contrà Bauci ci sarà un caratteristico mercatino di Natale, tante cose belle fatte tutte rigorosamente a mano.

Visita guidata a Vicenza: due passi nel Natale, seguendo la scia della Stella.

Escursione e degustazione in Cantina nei Colli Berici

Cibo e vino

Tanti locali da scoprire, alcune idee per chi desidera fare delle esperienze gustative.

