Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Davvero numerose anche in questo weekend le iniziative nel territorio vicentino. Di seguito vediamo quali sono quelle da non perdere dal 10 al 12 marzo 2023. Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverete il programma completo.

Manifestazioni

Arriva Bell'Italia a Marostica con il top dei prodotti tipici regionali. Negli stand si possono trovare le eccellenze della gastronomia della penisola: cannoli siciliani, gorgonzola dop, tartufo d’Alba, pecorino sardo, arancini siculi, piadina romagnola, lardo di colonnata, speck altoatesino, e dolci tipici. Una mostra mercato per tutti i golosi e agli amanti della bontà.

Mercato dell'Antiquariato domenica a Vicenza. Unisce il fascino della città palladiana con la scoperta di oggetti che non hanno età ma tante storie da raccontare. Arredi antichi e del Novecento, pezzi da collezione, vinili ed accessori vintage.

Street Food Festival a Piovene Rocchette. Le splendide ed originali «cucine mobili» proporranno i loro gustosissimi piatti, una esplosione di colori e di sapori all’insegna del cibo di strada di qualità.

Fiera del Tempo libero a Vicenza. Viaggi, turismo e outdoor. Spazio casa, arredamento e soluzioni abitative. Pollice Verde e Orticoltura. Hobbistica e Fiera dell’Elettronica. Tattoo, Moto Custom, Vino Top in tour.

Lane Rosse Festival, musica e impegno: incontri con il giornalista Gad Lerner, Massimo Cirri di Caterpillar, Chiara D'Ambros di Report e molti altri ospiti. Ci saranno anche concerti, da bere e cenare.

Cibo e vino

Lo Spiedo in Festa all'agriturismo El Magasin: sapori antichi della cucina tradizionale vicentina.

Sabato dei Risotti al ristorante Castelli Giulietta e Romeo. Risotto con formaggio Morlacco e Noci. Risotto delicato con timo, zucchine e triglie. Risotto primaverile con bruscandoli. Risotto con germano reale e arance di Sicilia

Spettacoli

Nada in concerto nel bassanese. La nota cantautrice presenterà oltre ai successi di tanti anni di carriera anche le canzoni del suo bellissimo ultimo disco.

A Vo on the folks arriva la musica dell'Irlanda con gli Willos'. Il repertorio è frutto di un’attenta ricerca, dai traditional gaelico irlandesi, alle Lowlands scozzesi Stephanie è la front woman, nata a Belfast, ma vive da anni a Siena dove, con la collaborazione di alcuni musicisti toscani, ha dato vita ad una interpretazione originale della musica irlandese, un’atmosfera trascinante da ascoltare e danzare.

Michele Serra, il giornalista di Repubblica in 'L'Amaca di domani' a Schio. Con la sua ironia pungente e provocatoria racconta lo scrivere ogni giorno, per ventisette anni, la propria opinione sul giornale, è una forma di potere o una condanna?

‘Respect!’… dedicato alle donne, concerto a Piovene Rocchette

Escursioni

Escursione sui Colli Berici tra mulini e boschi con visita alla casa rupestre e al museo della pietra di Zovencedo.

La Carega del diavolo: escursione nella valle del Rameston ai piedi dell'altopiano di Asiago.

A lei la parola, signora campana, visita al Museo delle Campane e passeggiata nel parco romantico di Villa Fogazzaro-Colbachini.

Escursione guidata: Anello di Villabalzana. Una passeggiata storico/naturalistica tra antiche contrade e cave sotterranee, con panorami che vanno dai Colli Euganei al lago di Fimon, dalle Piccole Dolomiti e all'Altopiano di Asiago.

"Cima Mandriolo": escursione serale con cena in rifugio. Si camminerà sotto lo sguardo della luna calante fino a raggiungere la Cima a picco sulla Valsugana, terre di confine durante la Grande Guerra, per concludere con la leggerezza di una conviviale mangiata in compagnia.

In città

Franco Battiato: le storie dietro le canzoni, presentazione del libro di Carla Spessato. E' uno degli artisti più amati dal pubblico della canzone d'autore, dagli inizi "leggeri" alla scoperta dell'elettronica, dalle opere d'avanguardia degli anni Settanta alla svolta sorprendente di Patriots e La voce del padrone, due fra i più venduti dischi italiani di tutti i tempi, fino alla produzione più recente.

Passeggiata tra i luoghi delle donne illustri di Vicenza. In Contra’ de’ Proti verrà illustrata la figura di Ardemia Del Busto (figlia di un notaio del Seicento). In Contra’ Piancoli emergerà la storia di Polissena Scroffa (sposa per forza per ragioni patrimoniali). In piazza dei Signori sarà la volta di Allegradonna, l’invisibile moglie di Palladio. In piazzetta Santo Stefano davanti a palazzo Sesso si parlerà di Isabella Michiel (sconosciuta governatrice di Vicenza). A Palazzo Leoni Montanari invece di Beatrice Salvi (Risorgimento) e a Ponte Pusterla di Elisa Salerno, giornalista cattolica e femminista.

La morte e la fanciulla, al Teatro Astra di Vicenza

Pulcetta dal naso rosso, spettacolo per bambini al Teatro Astra

Conversazioni: le opere di Michela Modolo a Spazio6

Parisa Narazi racconta la situazione in Iran, sabato a Santa Corona

"Lo scrigno della pietà", il Museo d’arte sacra di Monte Berico: apertura gratuita ogni sabato.

'Gioielli e amuleti, la bellezza nell'antico Egitto' al Museo del Gioiello di Vicenza.

Mostre

I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone, in Basilica Palladiana: la mostra riunisce più di centottanta oggetti, di cui circa 160 provenienti dal Museo Egizio e 20 dal Louvre di Parigi: capolavori della statuaria, sarcofagi decorati, rotoli di papiro, bassorilievi, stele dipinte, anfore e amuleti. Chiusa il 25 dicembre.

"Io, Canova. Genio europeo", la straordinaria mostra a Bassano. Oltre 140 opere per raccontare non solo il geniale artista, ma anche l'uomo, l'intellettuale, il diplomatico difensore delle arti, capace di tener testa ai potenti del mondo in un'epoca cruciale.

Pigafetta alle Gallerie d’Italia: ‘Non si farà mai più tal viaggio’, in mostra Palazzo Leoni Montanari a Vicenza il manoscritto di Pigafetta sulla prima navigazione attorno al mondo.

I Bassano: storia di una famiglia di pittori, una mostra e un racconto di Melania Mazzucco. La loro epopea ebbe inizio con la discesa, correva l’anno 1464, a Bassano del Grappa di Jacopo di Berto, conciatore di Gallio, nell’Altopiano di Asiago. Giunto sulle rive del Brenta, Jacopo trovò dimora in Contra’ del Ponte da cui deriverà il cognome futuro della celebre famiglia di pittori.

Mostra "Acqua, Terra, Fuoco. Architettura industriale nel Veneto del Rinascimento" al museo Palladio: grazie a prestiti italiani e internazionali, sono esposti dipinti di Tiziano, Francesco Bassano e Bellotto, disegni rinascimentali, preziosi modelli antichi di meccanismi brevettati, libri rari, oggetti d’uso prodotti dalle imprese venete rinascimentali, come il rarissimo corsetto maschile in cuoio e seta di fine Cinquecento, noto come ‘cuoietto’, e ugualmente oggetti d’arte come preziose croci liturgiche con l’argento delle miniere di Schio e spade forgiate a Belluno.

Porte del Pasubio 1916-2022, dalla città della guerra al Rifugio Papa. L’esposizione ricostruisce e racconta centocinque anni di storia di Porte del Pasubio: la città della guerra; il rifugio; la scoperta della montagna e la nascita dell’alpinismo; il turismo che diventa di massa

Le carte di Mario Rigoni Stern in mostra al Museo Le Carceri di Asiago.

Pubblicare un evento su Vicenza Today è facilissimo, basta cliccare qui