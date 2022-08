Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Che abbiano una notorietà grande o piccola, sono tutti interessanti gli spettacoli in programma a Vicenza e provincia questo caldissimo fine settimana di luglio. Inoltre sono molte le sagre tipiche e gli eventi, sia in pianura che in montagna. Il 30 e il 31 luglio 2022 sarà un'altro weekend ricco di appuntamenti, si potrebbe riempire più di un'agenda. Impossibile, dunque, segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverere il programma completo.

Cibo e vino

Calici di stelle a Breganze: degustazioni, cibo, visita alla torre campanaria.ue notti d’estate di vino, cibo, musica, divertimento. Torna a Breganze Calici di Stelle 2022, l'evento estivo più atteso dai wine lovers.

Le sagre di questo week end

Sagra di San Gaetano a Rampazzo: specialità galletto alla brace.

Sagra di San Domenico a Villaverla: musica dal vivo di orchestre, pesca di beneficenza, luna park per bambini, fuochi d'artificio. Specialità della cucina: guanciale al vino speziato, grigliate miste, bruschette, trippa, baccalà con polenta e spezzatino di musso.

Sagra di san Lorenzo a Pianezze: specialità ai ferri, museca, giochi gonfiabili, ballo liscio, torneo di ping pong, spettacolo pirotecnico e stand gastronomico.

Sagra di San Gaetano ad Orgiano con ballo liscio,dj set, parco divertimenti per bambini, specialità culinarie venete: primi piatti con bigoli e gnocchi, grigliate miste.

Sagra dei SS. Fermo e Rustico in Piazzale Oppi, stand gastronomico della Pro Loco dove potrete degustare la specialità locale gli Avannotti De.Co. di Bolzano Vicentino.

Sagra di San Pietro a Valdastico in centro paese, il divertimento è assicurato, concerti, musica con orchestre, spettacoli, giochi per bambini e piatti tipici.

Tradizionale Festa del Villeggiante a Stoccareddo, stand gastronomico ricco e si balla al fresco con le migliori orchestre.

Festa di Sant’Osvaldo a Cartigliano: eccellenze culinarie e tanto divertimento.

Musica

L'idolo dei giovani, Sangiovanni il 7 agosto in concerto ad Asiago.

Anguriara Fara: 8 giorni di musica e spettacoli ad ingresso gratuito tra le colline vicentine.

Feste

Montecchio Marittima, una spiaggia nell'area dell'ex Boom. Torna a vivere la disco per 5 giorni di festa, si balla sulle note dei pezzi più amati degli anni ‘90, reggaeton, beach volley, food trucck, area bimbi.

Villaverla Summer Fest, 4 giorni di musica e divertimento, Un arcobaleno di colori al ritmo della musica dell'estate.

In montagna

Sabato e domenica presso il Bostel di Rozto. Laboratori archeologici e naturalistici, archeologia sperimentale, rievocazioni storiche, visite guidate con realtà aumentata, virtuale ed immersiva, musica dal vivo con i Balt Huttar, punto ristoro sempre attivo.

In città

Domenica 7 agosto qui tutte le informazioni sul programma e l'ingresso gratuito a Palazzo Thiene e al Museo Naturalistico Archeologico a Vicenza, iniziativa per bambini al Lago di Fimon nell’ambito della mostra “Palafitte e Piroghe”. Visita guidata Vicenza Underground.

Cinema all'aperto

Cinema all'aperto ai Chiostri di Santa Corona per chi rimane in città.

Cinema all'aperto nel Parco di Villa Fabris, il programma.

Montecchio: il programma del cinema all'aperto al castello di Romeo

Teatro

Operaestate Festival: Il Veneto e i veneti raccontati da Luigi Meneghello. Il ritratto dell’empereur, Napoleone secondo Canova e gli artisti del suo tempo