Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Che abbiano una notorietà grande o piccola, sono tutti interessanti gli spettacoli in programma a Vicenza e provincia questo caldissimo fine settimana di luglio. Inoltre sono molte le sagre tipiche e gli eventi, sia in pianura che in montagna. Il 30 e il 31 luglio 2022 sarà un'altro weekend ricco di appuntamenti, si potrebbe riempire più di un'agenda. Impossibile, dunque, segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverere il programma completo.

Cibo e vino

Calici di Stelle a Lonigo è l'occasione per scoprire i vini e i prodotti dei Colli Berici, e non solo, trascorrendo piacevoli serate dalle atmosfere magiche.

International Street Food ad Arziggnano. Tanti ristoranti itineranti, chef qualificati pronti a stupire con la particolarità e la qualità della loro cucina.

Fornaci Brews, concerti al parco in compagnia di tante birrette artigianali.

Le sagre di questo week end

Sagra di San Gaetano a Poiana di Granfion con musica, spettacoli, parco divertimenti e degustazioni tipiche nello stand gastronomico. Specialità culinarie: carni miste allo spiedo e secondi piatti con coniglio. Servizio in piatti ceramica e posate d'acciaio.

Sagra degli Gnocchi e la Festa di Santa Cristina a Poianella, ballo liscio, fuochi d'artificio. Specialità culinarie: gli "Gnocchi di Poianella" De.Co. con vari condimenti e salse.

A Dueville l'antica Sagra di S. Anna: musica: spettacoli, buona cucina e l'ultima sera un grande spettacolo pirotecnico.

Torna la Pedescala la tradizionale Festa della Birra e Festa degli Avanotti, dove si può degustare la famosa specialità gastronomica.

Sagra di San Domenico a Villaverla con musica dal vivo di orchestre, pesca di beneficenza, luna park per bambini, fuochi d'artificio e stand gastronomico aperto. Specialità della cucina: guanciale al vino speziato.

Tante iniziative, stand gastronomici e si sta al fresco alla Sagra paesana San Nazario.

Musica

Festa nel parco alla Fabbrica Alta, ingresso gratuito. Party Please trasforma Schio in un club a cielo aperto e che farà ballare a colpi di funk, elettronica, afrobeat, house.

I Giudici cantano Fabrizio de Andrè a Villa Angaran San Giuseppe a Bassano.

Nel teatro al Castello di Bassano, dedicato a Tito Gobbi, va in scena il Rigoletto, proprio l’opera di cui il celebre baritono bassanese fu acclamatissimo interprete nel ruolo principale. Una nuova produzione di Opera Estate per il capolavoro verdiano, amori, intrighi, inganni e la musica di Verdi, è fra le opere più rappresentate del teatro lirico di tutti i tempi.

In montagna

Escursioni all'Alpe di Campogrosso. Dopo una prima parte attraverso un meraviglioso bosco di faggi, il panorama si apre sulla destra sul gruppo delle Piccole Dolomiti. Ricordano molto le loro sorelle maggiori in Trentino Alto Adige e, con tutta sincerità, non hanno nulla da invidiare loro.

Suoni tra le Malghe, domenica 31 luglio a Rotzo , ore 13:30– Bostel – Irish Gang (tradizionale irlandese)

Teatro in Malga, sabato tramonto e serata in Malga Paù, aperitivo ore 18.00, spettacolo ore 19.00 L’apprendista di Luigi Meneghello.

Domenica 31 luglio nel Monte Grappa ci sarà Terre Graffiate Jazz, tre gruppi in concerto in altrettante malghe del Grappa.

In città

Vicenza Summer Festival: circo-varietà, classici, letture e risate.

Cinema all'aperto

Cinema all'aperto ai Chiostri di Santa Corona per chi rimane in città.

Cinema all'aperto nel Parco di Villa Fabris, il programma.

Montecchio: il programma del cinema all'aperto al castello di Romeo