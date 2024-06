Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend, dal 7 al 9 giugno

Davvero numerose anche in questo fine settimana le iniziative nel territorio vicentino. Di seguito vediamo quelle da non perdere dal 7 al 9 giugno 2024. Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, tra sagre, musica, festival, visite guidate, manifestazioni, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate il programma completo.

Cibo e vino

Musica

City Lights: una non stop sulla controcultura, Kerouac, Velvet, Zappa, Dylan. Sabato dalle 16 alle 24 con Massarini, Senese, Ghiotto.

Riviera Folk Festival: quattro giorni di musica con ospiti italiani e internazionali, una vasta scelta eno-gastronomica, gli elfi vi aspettano.

In Città

Mercato dell'Antiquariato Collezionismo & Vintage a Vicenza: unisce il fascino della città di Vicenza con la scoperta di oggetti che non hanno età ma solo storie da raccontare! Nelle bancarelle una selezione di oggetti antichi e vintage: cartoline, manufatti in ceramica, in vetro, stampe, accessori per lui e per lei, mobili antichi e di modernariato, vinili ed accessori vintage.

Festa del Giglio ai Ferrovieri, durante la sagra, Sport, Musica dal vivo con orchestre e DJ set, Stand gastronomici aperti tutte le sere con una vasta scelta.

Settimane musicali al teatro Olimpico: concerto venerdì e domenica

All'aperto

Palio dea Caretera de Marostega

​Giardino Jacquard, ingresso gratuito: visite guidate, per scoprire uno degli spazi verdi più affascinanti della città di Schio. Sabato e domenica, dalle 16 alle 19, sarà possibile visitare questa perla romantica che Alessandro Rossi volle realizzare accanto al proprio opificio.

Cammino di Ronda a Marostica: entrando per Porta Bassano si seguono da vicino le possenti mura scaligere, portandoci verso la Chiesa dei Carmini, per poi imboccare, in mezzo ad un'ampia ed ombrosa piantagione di ulivi, il sentiero che conduce al Castello Superiore.

Cultura e spettacoli

