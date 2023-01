Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Davvero numerose anche per questo weekend le iniziative nel territorio vicentino. Di seguito vediamo quali sono quelle da non perdere dal 27 al 29 gennaio 2023.

Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverete il programma completo.

Solo venerdì 27

Cena degustazione con il Ranpussolo alla Trattoria Sabrina

Cena dei bolliti alla trattoria Nogareo

Ciaspolata serale, con cena in rifugio e rientro in motoslitta

'La tragica storia della famiglia Bleier' in scena a Zanè

Giorno della Memoria a Vicenza: tutte le iniziative del 27 gennaio

Le Otto Montagne a Dueville, ospite in sala l'attrice co-protagonista

Manifestazioni

Sagra della Candelora a Romano d'Ezzelino. Fino a domenica 5 febbraio 2023, stand gastronomico riscaldato aperto alla sera durante i fine settimana, per le vie del paese il corpo bandistico, intrattenimenti musicali, spettacoli, mostre e degustazioni, oltre ad un mercatino storico con la rievocazione delle bancarelle della Candelora.

Slegar Maarket, mercatino dell'artigianato ad Asiago. Ultimo fine settimana. Nelle casette natalizie sono arrivati artisti, artigiani e hobbisti altopianesi che espongono pezzi unici e oggetti singolari realizzati a mano con tanta passione. Potrete trovare lavorazioni in diversi materiali tra cui legno, tessuto, lana, pasta di pane e altro ancora. Un'ottima occasione per trascorrere una giornata immersi nella caratteristica e piacevole atmosfera del centro di Asiago e per acquistare e conoscere l'artigianato locale.

Escursioni

Il Sentiero dei Presepi a Campodalbero

Il magico Presepe di Bariola a Valli del Pasubio

Escursione guidata sui Colli Berici, da Toara all'Eremo di San Donato, tra natura, storia e leggende

Escursione sui colli di Salcedo ai piedi dell'altopiano di Asiago

Ciaspolata al chiaro di Luna con cena al Baito Erio

Ciaspolata al “Monte Longara”, una splendida balconata sull’Altopiano

Musica e teatro

"Kohlhaas" - il celebre monologo di Marco Baliani al Ridotto del Tcvi

Ale e Franz, musica e risate a Bassano

Linkin Park tribute alla birreria Mood

In città

"L'eredità degli Egizi. Tra storia e mito" conferenza con Christian Greco direttore del Museo Egizio di Torino

'Gioielli e amuleti, la bellezza nell'antico Egitto' al Museo del Gioiello di Vicenza

"Lo scrigno della pietà", il Museo d’arte sacra di Monte Berico: apertura gratuita ogni sabato

Franky Suleman DJ set al Lucky Tap

Mostre

I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone, in Basilica Palladiana: la mostra riunisce più di centottanta oggetti, di cui circa 160 provenienti dal Museo Egizio e 20 dal Louvre di Parigi: capolavori della statuaria, sarcofagi decorati, rotoli di papiro, bassorilievi, stele dipinte, anfore e amuleti. Chiusa il 25 dicembre.

"Io, Canova. Genio europeo", la straordinaria mostra a Bassano. Oltre 140 opere per raccontare non solo il geniale artista, ma anche l'uomo, l'intellettuale, il diplomatico difensore delle arti, capace di tener testa ai potenti del mondo in un'epoca cruciale.

Pigafetta alle Gallerie d’Italia: ‘Non si farà mai più tal viaggio’, in mostra Palazzo Leoni Montanari a Vicenza il manoscritto di Pigafetta sulla prima navigazione attorno al mondo.

I Bassano: storia di una famiglia di pittori, una mostra e un racconto di Melania Mazzucco. La loro epopea ebbe inizio con la discesa, correva l’anno 1464, a Bassano del Grappa di Jacopo di Berto, conciatore di Gallio, nell’Altopiano di Asiago. Giunto sulle rive del Brenta, Jacopo trovò dimora in Contra’ del Ponte da cui deriverà il cognome futuro della celebre famiglia di pittori.

Mostra "Acqua, Terra, Fuoco. Architettura industriale nel Veneto del Rinascimento" al museo Palladio: grazie a prestiti italiani e internazionali, sono esposti dipinti di Tiziano, Francesco Bassano e Bellotto, disegni rinascimentali, preziosi modelli antichi di meccanismi brevettati, libri rari, oggetti d’uso prodotti dalle imprese venete rinascimentali, come il rarissimo corsetto maschile in cuoio e seta di fine Cinquecento, noto come ‘cuoietto’, e ugualmente oggetti d’arte come preziose croci liturgiche con l’argento delle miniere di Schio e spade forgiate a Belluno.

Le carte di Mario Rigoni Stern in mostra al Museo Le Carceri di Asiago.

