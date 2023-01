Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Davvero numerose anche per questo weekend le iniziative nel territorio vicentino. Di seguito vediamo quali sono quelle da non perdere dal 13 al 16 gennaio 2023.

Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverete il programma completo.

Cibo e vino

Prima del Torcolato a Breganze, assaggi della spremitura e 'fruttaio tour'

Sagra S. Antonio a Valli del Pasubio, specialità: bigoli co l'arna, sardela, fritole e parampampoli

Cena degustazione con il Ranpussolo all'Agriturismo Belvedere di Villaga

Musica

Diaframma, i più rappresentativi della wave italiana in concerto al Totem di Vicenza

Parole di Faber: il grande tributo a Fabrizio De André al Teatro San Marco

Prog Legends: grande spettacolo progressive rock al Teatro San Marco

Herbie Hancock Night all'Enoteca Palladio

Foo Fighters night al Mamaloca

Nirvana MTV Unplugged and more live al Bar "Dal Baffo"

George Michael & Wham Tribute al Mood Birreria

Escursioni

Il Sentiero dei Presepi a Campodalbero

Sentiero dei grandi alberi con la neve, escursione guidata

Ciaspolando al chiaro di luna con cena in rifugio

Facile ciaspolata in Val Formica

Escursione: l'anello naturalistico di Fimon

Tramonto in vigna & torcolato: escursione sui colli del vino con degustazione in cantina

Ciaspolata al “Monte Longara”, la splendida balconata sull’Altopiano

Ciaspolata al “Forte Verena", il dominatore dell’altopiano

In città

"Lo scrigno della pietà", il Museo d’arte sacra di Monte Berico: apertura gratuita ogni sabato

'Wolfszeit, il tempo dei lupi' al teatro Kitchen

Anna Zago in “Psicosi delle 4 e 48” all’AB23

Mostre

I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone, in Basilica Palladiana: la mostra riunisce più di centottanta oggetti, di cui circa 160 provenienti dal Museo Egizio e 20 dal Louvre di Parigi: capolavori della statuaria, sarcofagi decorati, rotoli di papiro, bassorilievi, stele dipinte, anfore e amuleti. Chiusa il 25 dicembre.

"Io, Canova. Genio europeo", la straordinaria mostra a Bassano. Oltre 140 opere per raccontare non solo il geniale artista, ma anche l'uomo, l'intellettuale, il diplomatico difensore delle arti, capace di tener testa ai potenti del mondo in un'epoca cruciale.

Pigafetta alle Gallerie d’Italia: ‘Non si farà mai più tal viaggio’, in mostra Palazzo Leoni Montanari a Vicenza il manoscritto di Pigafetta sulla prima navigazione attorno al mondo.

I Bassano: storia di una famiglia di pittori, una mostra e un racconto di Melania Mazzucco. La loro epopea ebbe inizio con la discesa, correva l’anno 1464, a Bassano del Grappa di Jacopo di Berto, conciatore di Gallio, nell’Altopiano di Asiago. Giunto sulle rive del Brenta, Jacopo trovò dimora in Contra’ del Ponte da cui deriverà il cognome futuro della celebre famiglia di pittori.

Le carte di Mario Rigoni Stern in mostra al Museo Le Carceri di Asiago.

'Gioielli e amuleti, la bellezza nell'antico Egitto' al Museo del Gioiello di Vicenza

