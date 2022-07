Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Che abbiano una notorietà grande o piccola, saranno tutti interessanti gli artisti che in questo fine settimana saliranno sui palcoscenici della provincia di Vicenza. Inoltre sono tante le sagre tipiche e gli eventi musicali. Un altro weekend ricco di appuntamenti, si potrebbe riempire più di un'agenda. Impossibile, dunque, segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverere il programma completo.

Cibo e vino

Per gli appassionati gourmet da non perdere è la Notte bianca Costozza Wine Art, le cantine dei Colli Berici faranno assaggiare i loro nettari, prelibata gastronomia locale, arte e cultura. Il borgo storico si anima di tante isole di degustazione con vino e cibo.

Musica

Perarock: il più grande festival rock dei Colli Bericii torna anche quest’anno una bellissima edizione con tanta musica live, cibo e festa. Come sempre nel verde e al fresco dell’ex Green Planet ad Arcugnano.

Anche quest'anno Jamrock torna ad accendere l'estate nella splendida location di Parco Fornaci, un festival che non si è mai fermato, ballando e cantando sotto ad un palco come si faceva ormai qualche anno fa.

Ingrumà, il festival estivo che porta tanto divertimento e buona musica nella spettacolare location di Villa Rossi a Santorso. Serate da vivere in compagnia con cibo, grandi artisti live e DJ, il tutto a sostegno di una buona causa, come da sempre vuole lo spirito di questo evento.

Le sagre di questo week end

L'Antica Sagra del Carmine a Sorio di Gambellara giunta alla 324° edizione, è una delle manifestazioni rimaste intatte nel tempo, famosa la Frittura di Pesce servita durante tutte le serate, e la chiusura con il "Sagrin" del lunedì con spettacolo pirotecnico.

La Sagra di San Benedetto a Trissino è rinomata per gli gnocchi fatti a mano con patate novelle di produzione nostrana e venvono proposti con salsiccia e radicchio, mascarpone e peperoni, funghi e speck, ragù d'oca; inoltre"luganeghe", pancetta alla brace, pasta di salame alla griglia

Maragnole di Breganze la Sagra del pesce, ogni anno si svolge una festa dedicata alla Madonna del Carmine, un appuntamento molto atteso che è entrato a fare parte della tradizione locale. Grazie a un gemellaggio con Pellestrina si potrà assaporare la cucina tradizionale della laguna.

Fiera di Santa Maria Maddalena a Castelgomberto. Una delle fiere più longeve del territorio. Nelle serate della manifestazione sono presenti stand enogastronomici, musica e intrattenimento. Si possono inoltre assaggiare le trippe, il piatto forte della tradizione locale.

E' festa grande a Ponte di Barbarano per la Sagra del Redentore che termina il martedì con un fenomenale spettacolo di fuochi d'artificio. Divertimento assicurato per tutti e buona cucina allo stand gastronomico.

La Festa della Sopressa di Villabalzana ha 40 anni di tradizione. Nei Colli Berici, al riparo dalla calura estiva è possibile gustare in compagnia piatti di sopressa tipica, costine, bigoli, gnocchi.

In Altopiano

Hoga Zait festival cimbro, le antiche tradizioni dell'Altopiano. Una festa con i “mestieri di una volta”, varie iniziative nelle frazioni e intrattenimenti musicali.

Suoni tra le Malghe, sabato in concerto il cantautore vicentino Luca Bassanese a Malga Campomolon, per tutti gli amanti del folk d'autore in luoghi speciali.

Teatro in Malga, sabato al tramonto a Malga Verde ci sarà lo spettacolo i SillabarI di Goffredo Parise.

Rievocazioni storiche

Leonicus, Festival rinascimentale a Lonigo in piazza Garbaldi sfilate in costume, dimostrazioni di battaglie, spettacoli di musici e sbandieratori, degustazioni e mercatini artigianali. Saranno attivi stand gastronomici con prodotti locali.

In città

Vicenza capitale delle relazioni, dal 15 al 17 luglio. Tra gli ospiti più attesi in Fiera Giorgio Panariello, Luca Mercalli, Massimo Magatti, Vittorio Sgarbi, Noemi, Simone Cristicchi. 60 convegni per riscoprire il valore del mettersi in relazioni con noi stessi, gli altri e il pianeta.

Illustri festival.fino al 17 luglio.la grande illustrazione italiana e internazionale e le sue giovani promesse.

Cinema all'aperto ai Chiostri di Santa Corona per chi rimane in città.