Cosa fare a Vicenza e provincia nel lungo weekend fino al 25 aprile

Davvero numerose anche in questo lungo fine settimana le iniziative nel territorio vicentino. Di seguito vediamo quali sono quelle da non perdere dal 22 al 25 aprile 2023. Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate il programma completo.

Manifestazioni

Sagra dell'Ottava a Monteviale fino al 25 aprile. Nel ricco stand gastronomico la famosa porchetta e tanti piatti cucinati con cura. Musica per divertirsi tutte le sere e luna park.

Sagra di Ca' Trenta a Schio: musica, buon cibo, birra e tanto divertimento. Sette giorni di musica, buon cibo, birra e tanto divertimento.

Tradizionale Sagra di San Marco e dei Cuchi a Canove, mercatino San Marcà, stand gastronomici con piatti tipici, musica live e le immancabili giostre.

International Street Food a Montecchio fino al 25 aprile, venti truck con dell’eccellente cibo di strada proveniente da tutte le regioni.

Tradizionale Sagra e Fiera di San Marco a Montegalda. Il 25 aprile: Festa del Bocolo e fiera mercato tutto il giorno.

OLìVOLà 2023, mostra mercato, frantoi aperti, degustazioni, passeggiate. Domenica tradizionale mostra mercato di prodotti tipici locali ed artigianali, degustazioni, laboratori e molto altro ancora e sarà dato ampio spazio al Concorso dell’Olio.

Ottocento sull'Erba, Antica Fiera di Primavera a Villa Solatia. Domenica nel parco aristocratici, borghesi, popolani e soldati dell'Impero d'Austria si uniranno in giochi e passatempi d’altri tempi, e come in ogni fiera ci saranno artigiani ad esporre i loro manufatti: lini antichi, la venditrice di confetti, la fioraia con rose pregiate.

Mostra Concorso Asparago Bianco di Bassano: domenica stand con i prodotti dell’eccellenza veneta.

Festa di San Giorgio a Solagna: domenica stand gastronomico e stima del cesto

Vintagemania Villa Rezzonico: domenica in mostra abiti, oggetti e complementi originali e di alta qualità, nel parco in pieno stile vintage area food&drink, musica.

Aprono le loro porte le “Fabbriche del Gusto”. Un viaggio nelle aziende d’eccellenza del food delle Venezie.

La magia del Circo Patuf a Villa Angaran San Giuseppe, portano in scena utopie e sentimenti.

Martedì 25 aprile

La Faida tra Montecchi e Capuleti: notte medioevale, mercatino, antichi mestieri. Martedì 25 Aprile - "Il Corteo".

25 Aprile: Sagra di San Marco ad Agugliaro con ricco stand gastronomico specialità: salsiccia e salame ai ferri con polenta, tagliata, baccalà alla vicentina, trippe e primi piatti.

25 Aprile: visita al parco romantico di villa Fogazzaro Colbacchini. Fu ideato da Don Giuseppe Fogazzaro nella metà dell’800, al centro il laghetto, abbellito da due ponticelli, uno in stile gotico e l’altro romantico.

25 Aprile: Spring Festival alla Fabbrica Alta, una giornata di pura festa con tanta musica e drink.

25 Aprile: Funky in Collina con Dax dj alla cantina Magia di Barbarano. Dario Bedin con i suoi vinili e le sue sonorità vi farà viaggiare. A pranzo si possono gustare la porchetta e i vini e l'olio extravergine durante un aperitivo/picnic musicale tra la natura.

25 Aprile: passeggiata sulle tracce dei Partigiani. Camporovere pagò un alto prezzo durante il conflitto, metà delle abitazioni furono date alle fiamme, Un viaggio nella storia e la natura dei luoghi, percorreremo i sentieri nascosti che portano ancora i nomi che diedero i coloni cimbri secoli e secoli fa.

25 Aprile: Nuovo Canzoniere Partigiano al Drunken Duck di Piazza delle Erbe

25 Aprile: Festa della Liberazione al Porto Burci

Escursioni

Tarassaco: escursione alla scoperta delle erbe spontanee e pranzo a tema

A lume di candela con cena a Malga Cimo

In città

'Ex - Illustri': le opere di Elena Xausa in mostra a Palazzo Leoni Montanari, un omaggio all'artista vicentina morta prematuramente.

Settimane Musicali al Teatro Olimpico, domenica il Concorso Pianistico Nazionale Premio Lamberto Brunelli

Blank generation: il punk di New York all'ombra del Palladio: mostra fotografica ad ingresso gratuito

"Lo scrigno della pietà", il Museo d’arte sacra di Monte Berico: apertura gratuita ogni sabato.

Visite all'area Archeologica di corte dei Bissari ogni sabato mattina

'Raffaello. Nato architetto', mostra al Palladio Museum

Mostre

I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone, in Basilica Palladiana: la mostra riunisce più di centottanta oggetti, di cui circa 160 provenienti dal Museo Egizio e 20 dal Louvre di Parigi: capolavori della statuaria, sarcofagi decorati, rotoli di papiro, bassorilievi, stele dipinte, anfore e amuleti. Chiusa il 25 dicembre.

Pigafetta alle Gallerie d’Italia: ‘Non si farà mai più tal viaggio’, in mostra Palazzo Leoni Montanari a Vicenza il manoscritto di Pigafetta sulla prima navigazione attorno al mondo.

I Bassano: storia di una famiglia di pittori, una mostra e un racconto di Melania Mazzucco. La loro epopea ebbe inizio con la discesa, correva l’anno 1464, a Bassano del Grappa di Jacopo di Berto, conciatore di Gallio, nell’Altopiano di Asiago. Giunto sulle rive del Brenta, Jacopo trovò dimora in Contra’ del Ponte da cui deriverà il cognome futuro della celebre famiglia di pittori.

Mostra "Acqua, Terra, Fuoco. Architettura industriale nel Veneto del Rinascimento" al museo Palladio: grazie a prestiti italiani e internazionali, sono esposti dipinti di Tiziano, Francesco Bassano e Bellotto, disegni rinascimentali, preziosi modelli antichi di meccanismi brevettati, libri rari, oggetti d’uso prodotti dalle imprese venete rinascimentali, come il rarissimo corsetto maschile in cuoio e seta di fine Cinquecento, noto come ‘cuoietto’, e ugualmente oggetti d’arte come preziose croci liturgiche con l’argento delle miniere di Schio e spade forgiate a Belluno.

Porte del Pasubio 1916-2022, dalla città della guerra al Rifugio Papa. L’esposizione ricostruisce e racconta centocinque anni di storia di Porte del Pasubio: la città della guerra; il rifugio; la scoperta della montagna e la nascita dell’alpinismo; il turismo che diventa di massa

Le carte di Mario Rigoni Stern in mostra al Museo Le Carceri di Asiago.

