Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Un nuovo weekend ricchissimo di manifestazioni interessanti nel vicentino. Di seguito vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere durante il fine settimana dal 7 al 9 ottobre 2022. Sono molte le sagre tipiche e gli eventi, da non peredre: Pomo Pero con le varietà antiche di frutta, la Festa del Tartufo con il suoi irresistibili piatti, il British day di Schio per vivere un giorno come a Londra tra Fish & chips e musica.

Impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverete il programma completo.

Cibo e vino

Festa del Tartufo a Lumignano, ricco stand gastronomico con specialità a base di Tartufi Neri dei Colli Berici: Tagliolini al tartufo - Risotto al tartufo - Pasticcio al ragù - Cosciotto di maiale al tartufo e non - Tosella al tartufo - Porchetta - Sopressa.

Gustus oltre100 etichette in degustazione nel chiostro del Conservatorio di Vicenza, è l’occasione giusta per scoprire i vini autoctoni dei Colli Berici in una location speciale.

Festa del Baccalà a Montegalda, come da tradizione si trovano tutte le specialità a base di baccalà: alla vicentina, mantecato, in insalata e molto altro. Delle belle serate tra ottima gastronomia e divertenti spettacoli.

Sagra delle Castagne con ricco stand gastronomico e musica a Colloredo di Sossano.

Festa della Patata e del Würstel: canederli, gulasch, tante specialità tirolesi e birra al Castello di Arzignano.

Fall Fest a Monte di Malo. Tre giorni all'insegna della birra tedesca e gustosi piatti, dello sport e della musica.

Bollito Camisanese: il tipico piatto veneto, sarà accompagnato da un menù ottombrino ricco di sapori e tradizione.

Festa Greca a Malo: i sapori e i profumi del Peloponneso li porteranno i food truck per deliziare con piatti tipici della cucina greca: Pita Feta, Pita Hallumi, Suvlaki, Grigliata mista, Pita Lukanico, Yogurt Greco, Dolmodakia, Insalata Greca, Pita Gyros, Frittura, Baklava, Kataifi, Polpettine di ceci, Bastoncini di Feta, Pita Sutsukaki, Salsa Tzatziki e molto altro!

Manifestazioni

British Day: una grande festa, un viaggio in Inghilterra tra spettacoli originali, cibo, bevande, raduni, sfilate, mercatino, eventi a tema, Una atmosfera unica tra le vie di Schio vestita britannica.

Pomo Pero mostra mercato di antiche varietà di frutta a Lusiana. Mostra, degustazioni, passeggiate, laboratori.

Mostra Artigianato Alto Vicentino e Festa del mais Marano: mostra, stand gastronomico, sfilata dei trattori, rievocazione storica, tango.

Fiera e Festa d'Autunno a Bassano: In centro storico oltre 200 espositori nelle consuete vie il sabato e la domenica. giostre in Prato Santa Caterina.

Garden Festival: le piante più belle per i balconi d'autunno. Ad ottobre nei Garden vicentini open day con idee per gli addobbi, consigli, fiori, laboratori.

Altopiano

Verben, un treno di colori sulla strada della Vecchia Ferrovia. Giochi, dolci, vin brulè e castagne, mercatino tipico.

In città

Mercato del fatto a mano e dell’antiquariato: sabato in piazza dei Signori si svogerà Unico, Il mercato del fatto a mano con tante idee creative. Domenica il mercato dell’antiquariato, vintage & collezionismo, che si snoderà da viale Roma a piazza dei Signori.

Histoire du Soldat, favola in musica con Drusilla Foer per il 75° Ciclo di Spettacoli Classici al Teatro Olimpico di Vicenza

Gallerie d’Italia: ‘Non si farà mai più tal viaggio’, in mostra il manoscritto di Pigafetta sulla prima navigazione attorno al mondo.

Caccia al tesoro nei musei di Vicenza per i bambini e le loro famiglie

Se volete pubblicare un evento su Vicenza Today è facilissimo, basta cliccare qui