Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Che abbiano una notorietà grande o piccola, sono tutti interessanti gli appuntamenti in programma a Vicenza e provincia nell'ultimo fine settimana di agosto. Sono molte le sagre tipiche e gli eventi, se il tempo è incerto niente paura, sono organizzati anche con spazia al coperto. Impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverere il programma completo.

Cibo e vino

Festa degli gnocchi con la fioretta, a Recoaro. Si può degustare il piatto tipico nella ricetta originale, con il sapore della malga di montagna e dell'alpeggio. Inoltre stand gastronomici nelle vie del centro, musica e balli e mercatini. Domenica arriva lo scrittore Mauro Corona.

Sapori Veneti a Tavola con le Tradizioni: cena sotto le stelle a Trissino. Presenzierà e spiegherà le 5 portate lo Chef Amedeo Sandri.

La Distilleria Lidia farà gli onori di casa ad una degustazione di prodotti rigorosamente locali, tra cui le sue speciali grappe, e ci sarà un evento musicale che risuonerà tra gli impianti artigianali in rame e le caldaiette di distillazione.

Le sagre di questo week end

Sagra del Castellaro a Nogarole, dj set e orchestre, spettacoli, stand gastronomico. Specialità culinarie: gnocchi fatti a mano con le patate Monte Faldo con vari sughi, frittelle, pizze cotte nel forno a legna.

Sagra di Caldogno: specialità porchetta allo spiedo. Ricco stand gastronomico con tante prelibatezze, piatti forti: bigoli e gnocchi con sughi diversi, frittura di pesce, porchetta, pollo, allo spiedo, bruschette, panini onti, musica suonata dal vivo, e per finire grandioso spettacolo pirotecnico.

Triduo di Grancona 223^ edizione, in Val Liona, intrattenimenti musicali di orchestre e band, esibizioni di ballo, luna park, stand gastronomico: specialità gnocchi/bigoli, grigliate, fritture di pesce, baccalà alla vicentina, dolci artigianali.

Sagra di Cornedo, 4 giorni di buon cibo, musica e tanto divertimento.

Sagra di Vigardolo: musica, buon cibo, torneo di bocce sulla sabbia.

Musica

Brintaal Celtic Folk: concerti gratuiti, specialità culinarie, mercatini, degustazioni, escursioni. E' un festival musicale con stand gastronomico e ampia selezione di birre, il tutto a tema celtico.

Ama music festival: sul palco il meglio della scena indie pop italiana nella stupenda atmosfera di Villa Ca' Cornaro, Litfiba, Tananai, Guè Pequeno e molti altri.

Abilitante social fest: La valigia dei suoni, chitarra, fisarmonica e l'ex violino dei Nomadi. Sabato un viaggio musicale dall’Europa alle Americhe. Tango, milonga, valzer, swing, kletzmer. Domenica libroinconcerto con Mirco Donà.

In montagna

Festa della Patata di Rotzo: specialità culinarie tipiche, mercatino cimbro. Musica dal vivo, visite culturali al Bostel, spettacoli di magia, mostre, giri in elicottero e naturalmente un fornitissimo stand gastronomico dove potrete degustare le specialità a base di patata.

Cucu Festival: spettacoli gratuiti nel bosco e nelle contrade, suggestive cornici naturali per le performance di giocolieri, acrobati e ballerini che lasciano incantati.

Notte nera delle stelle ad Asiago. Una serata speciale sabato, musica, spettacoli, incontro con l'Osservatorio. L'atmosfera sarà incantata, verranno accese le candele che illumineranno di luce soffusa il centro storico e si potrà ammirare la volta celeste.

Feste

Sarcedo Summer Fest: frittura di pesce, concerti, mercatino. Ogni sera tanti live e stand gastronomici con birre e vini ma anche panini artigianali, hamburger e bruschette.

Sandrigo Summer 2022, festa di fine estate in piazza musica, cena sotto le stelle, domenica pomeriggio gonfiabili, maghi e truccabimbi coloreranno una giornata di giochi e divertimento. Ogni sera si balla con i migliori Dj.

Roar, due notti da leoni, questo fine settimana sui colli Isolani si svolge una festa tutta da ballare nell'Area Attrezzata di Ignago.

In città

From Disco to Disco: 4 giorni di musica, vino e cibo in Corte Bissari a Vicenza. Ogni giorno sono previsti concerti e dj set di artisti del territorio e del panorama nazionale. Sul fronte enogastronomico track food saranno affidati allo chef stellato Matteo Grandi e per il bere ci sarà il meglio selezionato da Cantina del Tormento e Drunken Duck.

Fornaci Rosse, buon cibo e buona musica e tanti dibattiti e incontri con personaggi della politica, della società civile, del volontariato sui temi scottanti di attualità.

Luna park a Campo Marzo per la Festa dei Oto, sono arrivate le giostre, ben 56 attrazioni e la ruota panoramica.

Il Giardino di Alice, spettacoli per bambini ai Giardini Salvi.

Cinema all'aperto ai Chiostri di Santa Corona per chi rimane in città.

Mostre: in Basilica palladiana le opere dello scultore vicentino Nereo Quagliato