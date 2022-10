Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Un nuovo weekend ricchissimo di manifestazioni interessanti nel vicentino. Di seguito vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere durante il fine settimana dal 21 al 23 ottobre 2022.

Tra le iniziative spiccano Asiago foliage, Cioccolando, il Silent Party, e poi tanto buon cibo con il Bacala a Thiene e la Festa dei Maruni a Nogarole, ma anche spettacoli, mostre, sagre tipiche, se il tempo è incerto niente paura, sono organizzati anche con spazi al coperto.

Sono molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverete il programma completo.

Cibo e vino

Sagra Poenta e Bacalà a Thiene, con stile torna la tradizione. In una tensostruttura trasparente, riscaldata che ingloba anche la fontana di piazza Chilesotti, la piazza diventa una sala di ricevimento che si apre sul corso. Un week end per veri intenditori di buona cucina.

Cioccolando Vi, il meglio del cioccolato: Vicenza per tre giorni sarà la città più golosa d’Italia, negli stand l'eccellenza della produzione artigianale, quintali e quintali di cioccolata con ogni forma e gusto.

Festa dei Maruni a Nogarole: mercatino e ricco stand gastronomico. Troverete gnocchi di fioretta e con le patate Monte Faldo, fatti a mano e serviti con vari sughi; la migliore carne alla brace con polenta, piatti semplici della tradizione veneta come il salado brustolà, trippe, grigliata, dolci a base di castagne. Il menù è a cura di chef Amedeo sandri. Ce n’è per tutti i gusti!

Santa Bertilla in Festa, il quartiere di Vicenza propone un fine settimana di musica e buon cibo: specialità spezzatino di musso, grigliata, gnocchi.

Calici in Vigneto, passeggiata, degustazioni cibo e vino, una wine experience nel verde del vigneto panoramico della Cantina Ongaresca, qui, la collina regala una vista magnifica e del vino ottimo che si potrà assaggiare.

Zafferano: visita guidata e degustazioni. Si parte da una breve camminata sulle colline Isolane, per raggiungere poi un zafferaneto, raccogliere il bocciolo che contiene la spezia, vedere la lavorazione, dal fiore si estraggono i pistilli, tutto a mano. Poi ci sarà una ricca degustazione, i cuochi faranno scoprire i tanti modi di utilizzare lo zafferano.

Manifestazioni

Asiago foliage, sapori e colori dell'autunno in Altopiano, in centro mercatino, laboratori, asini in cammino, giochi di una volta, la fattoria del legno.

Dimore Storiche del Veneto per il Mese del Foliage, domenica a Villa Angarano “L’incanto del Parco ottocentesco di una Villa Palladiana” con storie di alberi raccontate dall’arboricoltore Stefano Farronato in compagnia dei padroni di casa, la famiglia Bianchi Michiel.

Camminata tra gli Olivi tra Marostica e Bassano: escursioni naturalistiche, tour in bici, laboratori sensoriali, visita a frantoi e aziende agricole, menù a tema.

Scartosada di Caldogno, domenica in villa antichi mestieri, mercatino, giochi di una volta.

Spettacoli e musei

"Io, Canova. Genio europeo", la straordinaria mostra a Bassano. Oltre 140 opere per raccontare non solo il geniale artista, ma anche l'uomo, l'intellettuale, il diplomatico difensore delle arti, capace di tener testa ai potenti del mondo in un'epoca cruciale.

Gallerie d’Italia: ‘Non si farà mai più tal viaggio’, in mostra a Vicenza il manoscritto di Pigafetta sulla prima navigazione attorno al mondo.

Porte del Pasubio 1916-2022, del Rifugio Papa. La mostra a Schio ricostruisce e racconta centocinque anni di storia, la città, la guerra, il rifugio, la scoperta della montagna e la nascita dell’alpinismo; il turismo che diventa di massa.

The turn of the Screw, Vicenza Opera Festival: al Teatro Olimpico il capolavoro operistico di Benjamin Britten.

In città

Silent party a Vicenza: la musica viaggia silenziosa come il vento, ci sono 3 dj e generi diversi. Si ha la possibilità di selezionare il canale semplicemente con un click e la cuffia cambierà colore in sintonia al colore del canale e del dj.

Transberica, buon cibo, paesaggi incantevoli: tanti eventi, area expo e dj set in piazza San Lorenzo a Vicenza.

Vicenzatour, sabato percorso guidato “Il Rinascimento nell’armonia dei siti palladiani”.

Antiche botteghe di Santa Lucia: visita guidata lungo la contrà di Vicenza, dalla stampa alla filatura della seta, da Porta Santa Lucia a Ponte degli Angeli e Piazza Matteotti.

Festa della zucca al Garden Filippi: intaglio, jazz, drink e porchetta; domenica all’insegna di piante e fiori, divertimento con attività per grandi e piccini. Con la band jazz e buon cibo offerto dal negozio.

