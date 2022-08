Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Che abbiano una notorietà grande o piccola, sono tutti interessanti gli spettacoli in programma a Vicenza e provincia questo fine settimana di agosto. Sono molte le sagre tipiche e gli eventi, si potrebbe riempire più di un'agenda. Impossibile, dunque, segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverere il programma completo.

Cibo e vino

Festa degli gnocchi con la fioretta, ricetta tradizionale di Recoaro. Si può degustare il piatto tipico nella ricetta originale, con il sapore della malga di montagna e dell'alpeggio. Inoltre stand gastronomici nelle vie del centro, musica e balli e mercatini.

Vino e stelle, sabato nella Tenuta Zai ad Alonte, degustazione di vini dei Colli Berici e osservazione delle meraviglie del cielo.

Le sagre di questo week end

Sagra del Castellaro a Nogarole, dj set e orchestre, spettacoli, stand gastronomico. Specialità culinarie: gnocchi fatti a mano con le patate Monte Faldo con vari sughi, frittelle, pizze cotte nel forno a legna.

Sagra di San Rocco a Montecchio Precalcino: grigliate e frittelle. Musica, ballo, pesca di beneficienza e, tutte le sere, ricco stand gastronomico.

Sagra di San Bortolo a Fara: specialità pollo allo spiedo e fasoi, musica, ballo, majorettes, spettacoli per bambini, lotteria e grandi fuochi artificiali in chiusura.

Sagra paesana di Debba: specialità gnocchi fatti a mano e pasticcio di baccalà. Stand gastronomico con piatti tipici vicentini, ballo e musica danzante

Musica

Concerto al tramonto del pianista fuori posto alla Chiesetta di San Lorenzo in Marcesina.

Upside Fest, nella splendida cornice del "Castello" di Chiuppano musica dal vivo, fumetti, incontri con gli autori. Un festival indipendente e autofinanziato, organizzato da un gruppo di ragazzi che si ritrovano nel voler promuovere la cultura underground alternativa.

Feste

Valle Agno Summer Festival: 3 giorni di musica e divertimento ad ingresso gratuito.

Festa a Campolongo in riva al Brenta, musica, stand gastronomico, giochi di una volta per bambini.

In montagna

Andar per malghe, sabato giro enogastronomico in Marcesina. Porte aperte per scoprire i sapori della malga, i loro animali, i pascoli e i ritmi della vita di montagna degustando un buon calice di vino o di birra e assaporando i piatti tipici.

Keese Fest a Roana: come si fa il formaggio, mercatino, laboratori, degustazioni.

In città

Il Giardino di Alice, spettacoli per bambini ai Giardini Salvi.

Appuntamenti culturali a Vicenza: Notte della danza al parco di villa Guiccioli e tour per bambini.

Cinema all'aperto ai Chiostri di Santa Corona per chi rimane in città.

Mostre: in Basilica palladiana le opere dello scultore vicentino Nereo Quagliato