Cosa fare a Vicenza e provincia questo week end

Un nuovo weekend ricchissimo di manifestazioni interessanti nel vicentino. Di seguito vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere durante il fine settimana dal 16 al 18 settembre 2022. Sono molte le sagre tipiche e gli eventi, se il tempo è incerto niente paura, sono organizzati anche con spazi al coperto.

Impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverete il programma completo.

Cibo e vino

Festa del Bacalà a Sandrigo: appuntamento annuale per i buongustai, ecco alcune delle specialità che verranno servite con il celebre pesce, come la pizza gourmet, i bigoli al torcio, il pasticcio al bacalà, gli spaghettoni di grano duro e il risotto. Spettacoli ed eventi musicali nelle varie piazze del paese.

Festa del riso a Grumolo delle Abbadesse: in menù, oltre al famoso e rinomato “Risotto dea Badessa”, disponibile anche con le Trippe, c'è il “Zucca e Porcini” e l’innovativo fuoristagione “all’Asparago settembrino”. Domenica sera verrà servito quello all’Amarone della Valpolicella.

Festa del pesce a Thiene, tre giorni per gustare i sapori del mare, accompagnati da buona birra e musica.

Festa della Tegolina Cornetta a Montecchio: cena sotto le stelle con piatti a base di tagliata e tegoline cornette.

Bacco & Bacalà a Villa Mascotto: degustazione di vini abbinati ad alcuni piatti: bacalà mantecato con crostino croccante, insalata di stoccafisso, stoccafisso alla livornese in rosso con olive e gnocchi di patate artigianali con sugo di bacalà. Nel pomeriggio i partecipanti potranno cimentarsi a preparare sushi con salmone e bacalà.

Le sagre di questo week end

Sagra dello Spiedo Regale di Quaglie a Levà di Montecchio Precalcino: la confraternita dello spiedo di quaglia è pronta per servire i suoi classici piatti, dallo spiedo DE.CO. alle fettuccine al sugo di quaglia tagliata al coltello, dal carrè di maiale, alla salsiccia arrostita.

Sagra di Novale: specialità gnocchi con la fioreta e carne alla griglia.

Feste

A Malo Street Art Fest: strabili e mirabilie, un palcoscenico a cielo aperto con artisti, burattini, acrobati impegnati in spettacoli unici che coinvolgeranno il pubblico e regaleranno emozioni.

Festa dello sport di Castelgomberto: arriva Brumotti, l'inviato di Striscia la Notizia che è entrato dieci volte nel Guinness dei Primati e famoso per le sue evoluzioni in bicicletta

Festa di fine estate a Pedescala: accensione lanterne, mercato con i produttori locali, pranzo rustico, musica, giochi.

Festa del Ringraziamento e della 'suca' a Salcedo: sfilata mezzi agricoli e figuranti in costume, stand gastronomico con prodotti tipici, musica dal vivo, dimostrazione di lavorazioni contadine tradizionali e vecchi mestieri con esposizione di bancarelle.

Concerti

Next Please Festival: arrivano Calibro35, Julia Kent, Khalab, Murubutu. Concerti che offrono un’esperienza sonora inedita che attraversa i ritmi e le armonie più originali delle culture globali.

Escursioni

Scopriamo l'autunno nei campi: biciclettata in campagna con assaggi dei prodotti locali, attività didattiche, musica. Il tutto pedalando immersi nei bei paesaggi offerti dal territorio dell’Alto Vicentino. Una occasione perfetta per conoscere le aziende agricole del territorio. Inoltre ci sanno punti ristoro con cucina e bar in cui sarà possibile fermarsi per ricaricare le energie.

La strada delle 52 Gallerie è un esperienza unica, un percorso incredibile tra le rocce della storia, alcune gallerie superano i 100 metri. La Strada è un capolavoro. Una mulattiera militare costruita con rapidità durante la prima guerra mondiale sul massiccio del Pasubio I lavori cominciarono il 6 febbraio 1917 e furono conclusi nel novembre 1917.

In città

Luna park a Campo Marzo per la Festa dei Oto, sono arrivate le giostre, ben 56 attrazioni e la ruota panoramica.

Gallerie d’Italia: ‘Non si farà mai più tal viaggio’, in mostra il manoscritto di Pigafetta sulla prima navigazione attorno al mondo.

Tour guidati in spazi insoliti con performance artistiche. Artisti sparpagliati in giro per la città pronti, attraverso il mestiere più bello del mondo (il cantastorie di qualsiasi sorta), a farvi conoscere gli Spazi Insoliti di Vicenza.

Teatro: “Non ero Paolo Rossi", Enzo Scaini, la morte misteriosa di un calciatore dimenticato.

Preistoria nel vicentino: 5 itinerari alla scoperta delle nostre radici, un'opportunità di vivere la natura che conserva ancora le tracce di un passato lontano

Musica: Blue Rimmel live a Una Spiaggia per Vicenza.