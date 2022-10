Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Un nuovo weekend ricchissimo di manifestazioni interessanti nel vicentino. Di seguito vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere durante il fine settimana dal 14 al 16 ottobre 2022. Sono molte le iniziative enogastronomiche con prodotti tipici, le aperture straordinarie di ville e gli eventi da non perdere, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverete il programma completo.

Cibo e vino

Oktober Tirol Fest a Thiene, menù con specialità tipiche tirolesi, birra tedesca prodotta per questo grande evento.

Festa dello Strudel a Recoaro, il dolce con le mele, tipico dell'autunno, verrà servito assieme ad altri prodotti tipici. Musica per le vie del centro e sculture di cioccolato.

Nonsolobirra festival a Marano Vicentino: evento dedicato alla birra artigianale con una proposta alla spina che supera le 100 referenze, il tutto condito da food e musical live.

Festa delle Castagne a Durlo di Crespadoro, mercatino, musica, escursioni, stand gastronomico al coperto con piatti tipici, marroni e dolci a base di castagne.

Festa dello Spiedo a Isola Vicentina: in menù spiedo di faraona, maiale e polenta onta. Ma anche spiedo vegetariano.

Festa del Maron in Valrovina, nel pittoresco paesino dei colli bassanesi sarà presente uno stand gastronomico ben fornito con vino e marroni, musica, spettacoli.

Street Food Festival a Schio, arrosticini, arancini, gnocco fritto e tante prelibatezze sfornate dalle splendide ed originali cucine mobili.

Sagra delle Castagne a Colloredo di Sossano con una ricca proposta di piatti tradizionali.

'Vino top in tour' a Villa Curti di Sovizzo, proporrà a tutti gli amanti del vino vari assaggi e degustazioni, compreso il Krug, uno dei marchi francesi più celebri dello Champagne.

Arrosto in piazza a Fara Vicentino, specialità: spiedo di quaglia e maiale, polenta onta e fagioli.

Manifestazioni

Giornate FAI a Vicenza e provincia, le aperture straordinarie: Pieve di Santa Maria in Colle, Parco di Villa Solatia, Palazzo Arnaldi della Torre. Palazzo Franceschini Folco.

Villa Giusti Suman a Zugliano, porte aperte ad una delle ville più belle sui colli delle Bregonze, sorta in questo luogo probabilmente nel XV sec. come dimora di una nobile famiglia veneziana.

Dimore Storiche aperte per il Mese del Foliage, il programma delle visite guidate.

Garden Festival: le piante più belle per i balconi d'autunno. Ad ottobre nei Garden vicentini open day con idee per gli addobbi, consigli, fiori, laboratori.

Altopiano

Oktober Ghenebe festa d'autunno a Enego, castagne e vin brulè, tosella, un ricco programma con mercatini dell’artigianato, laboratori per bambini, sculture in legno, concerti, djset, giri in carrozza, visite guidate.

Verben, un treno di colori sulla strada della Vecchia Ferrovia. Giochi, dolci, vin brulè e castagne, mercatino tipico.

Spettacoli

PFM: Premiata Forneria Marconi a Schio, una band nella storia del prog italiano.

Cristina D’Avena a Thiene, con la sua voce strepitosa ha fatto innamorare grandi e piccini.

In città

Mercatino regionale francese in piazza dei Signori fino a domenica, 80 tipi di formaggi, un’ampia gamma di vini, dallo Champagne al Bordeaux fino al Sidro, biscotti bretoni e i dolci preferiti da re ed imperatori: i macarons.

Santa Bertilla in Festa, il quartiere di Vicenza propone un fine settimana di musica e buon cibo: specialità spezzatino di musso, grigliata, gnocchi.

Festival della cultura vicentina tra Medioevo e Rinascimento, grande rievocazione storica con i personaggi in costume.

Abilmente in Fiera a Vicenza, con tantissime idee creative.

Gallerie d’Italia: ‘Non si farà mai più tal viaggio’, in mostra il manoscritto di Pigafetta sulla prima navigazione attorno al mondo.

"La Voix humaine" (La Voce umana) di Jean Cocteau, regia di Giancarlo Marinelli, per i Classici all'Olimpico.

