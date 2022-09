Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Un nuovo weekend ricchissimo di manifestazioni interessanti nel vicentino. Di seguito vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere durante il fine settimana dal 30 settembre al 2 ottobre 2022. Sono molte le sagre tipiche e gli eventi, se il tempo è incerto niente paura, sono organizzati anche con spazi al coperto.

Enogastronomia

Festa della Porchetta a Costabissara: porchetta cucinata sul posto, buon vino e birra alla spina.

Distillerie aperte: degustazioni e visite guidate alle sedi storiche. E' un’arte antichissima quella della distillazione, le cui prime testimonianze nel Vicentino risalgono addirittura al Milleseicento.

Grande Festa di Latterie Vicentine, assaggi gratuiti, spettacoli, giri in cavallo, visite guidate allo stabilimento, laboratori per adulti e bambini, street food e il taglio della Forma Gigante della Transumanza.

Altavilla Street Food: la Carovana delle cucine su quattro ruote è in arrivo ad Altavilla Vicentina, con i sapori e le prelibatezze dei migliori Food Truck in circolazione.

Sagre

Oktoberfest a Dueville: non è una festa qualunque, la famosa birra viene servita nei classici boccali in vetro e in menù ci sono tutte le specialità della tradizione bavarese.

Sagra dei Bigoli co' l'Arna a Zanè: sotto il tendone troverete oltre al tipico piatto vicentino, un ricco stand gastronomico, musica e spettacoli per tutte le età.

Festa dei Pioppini a Costozza. Menu: Fettuccine ai funghi pioppini – Primizia d’autunno (polenta, funghi pioppini, salsiccia e grana a scaglie) – Tagliata di manzo con funghi pioppini– Tosella con funghi pioppini– Carne alla brace.

Festa dell'Arna a Torri di Quartesolo: una sagra che ha radici molto lontane, un appuntamento fisso per gli amanti dei piatti a base di “Arna”.

Sagra del Rosario a Trissino: specialità gnocchi con la fioretta e arna in tecia.

Manifestazioni

Cavalli in Villa Caffo Navarrini: concorsi ippici, spettacoli di arte equestre e di stuntman, attività con pony, test e gite gratuite in E-Bike, convegni e appuntamenti. Presente Vittorio Sgarbi, patron del progetto.

Festa Contadina a Valli del Pasubio: “zughi de sti ani”, cibi e bevande con “agri street food”, mercato dei prodotti agricoli di montagna e Rock'n'roll.

Mercatino della festa d'autunno a Tonezza: dimostrazioni di Antichi Mestieri, Costruzione di Cesti, Lavorazione del Legno e del Formaggio, Filatura della Lana, Punti Ristoro dove gustare gli Gnocchi con le Patate Tonezzane e la tradizionale "Patona".

Garden Festival: le piante più belle per i balconi d'autunno. Ad ottobre nei Garden vicentini open day con idee per gli addobbi, consigli, fiori, laboratori.

Astronomia in Villa, a tu per tu con le stelle.

Festa dell'agricoltura a Bressanvido: incontri, spettacoli, serata danzante.

Musica e Teatro

Prometeo, l'eroe che sfida l’autorità. Spettacoli classici all'Olimpico.

Teatro circo delle Foglie a Caldogno. Spettacoli: La Dolce Follia, Sogni in Scatola, concertino sotto le stelle.

Giorgio Gobbo in concerto e Banditi spettacolo itinerante: ingresso gratuito. Gobbo è un noto cantautore, chitarrista, co-fondatore e voce della band Piccola Bottega Baltazar, spesso nel palco con Andrea Pennacchi.

Il circo Patuf in Soñambula a Rosà, per sognare ad occhi aperti.

In città

Vicenza Comics&Games: fumetti, giochi, cosplay, spettacoli

Gallerie d’Italia: ‘Non si farà mai più tal viaggio’, in mostra il manoscritto di Pigafetta sulla prima navigazione attorno al mondo.

Musei civici: domenica ingresso gratuito a Palazzo Chiericati, Palazzo Thiene e Museo Naturalistico Archeologico

Al Caracol prende il via la «Reset fest» tra incontri, performance e musica: fra gli ospiti c'è Toni Negri

Azioni Solidali Vicentine: Festa del Volontariato con tante iniziative, Luca Bassanese in concerto con la Piccola Orchestra Popolare.

