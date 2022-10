Cosa fare a Vicenza e provincia nel lungo weekend di Halloween

Un ricchissimo fine settimana quello lungo di Halloween che va da venerdì 28 ottobre al 2 novembre 2022. Sono in programma numerose manifestazioni interessanti nel vicentino, di seguito vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere.

Si va dalle feste per Halloween a quelle tradizionali di San Simeone, di Autunno, delle Castagne, tante piacevoli iniziative all' aperto in cui godere di queste belle giornate.

Sono molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverete il programma completo.

Cibo e vino

Le fabbriche del gusto: open day alle eccellenze enogastronomiche del vicentino. L'Antico Laboratorio San Giuseppe è un piccolo liquorificio artigianale, il Caseificio Urbano Castellan mantiene viva la grande tradizione casearia, Distilleria Schiavo è condotta di padre in figlio da cinque generazioni, la Bio Fattoria Bisele è un’azienda agricola biologica di montagna, Tenuta Ongaresca a 5 km da Vicenza nasce come luogo di pace, e svolgere attività a contatto con la natura: l’equitazione e il coltivare la terra. 64 ettari di vigneto, prati e bosco. Sapori di Montegnago, la famiglia Castagna si trasferisce in una piccola localita? e inizia la sua attivita? con poche mucche, qualche capra e tanta buona volonta?.

Manifestazioni

Profumo di carta, la rassegna che promuove i libri, farà di Isola Vicentina la capitale della cultura della nostra provincia. Ex magistrati, accademici, politici, scienziati, scrittori, giornalisti e artisti si alterneranno a villa Cerchiari, venerdì ci sarà Federico Faggin.

Antica Fiera di San Simeone: domenica a Marostica mercati, degustazioni, spettacoli, laboratori, mostre, escursioni e tombola.

Festa d’autunno a Valdagno nel fine settimana di Ognissanti, giostre e giochi, stand bavarese, musica dal vivo, specialità gastronomiche.

Festa delle Castagne a Monte di Malo in stand coperti e riscaldati e potrete gustare i piatti tipici “ de’sti ani” come i "bigoli al torcio”, ( al ragù, co’l’arna oppure alle noci), “polenta e scopetòn” (con la polenta "de maranelo”), "polenta e salado in tecia” e il giorno del 1° Novembre altre specialità quali la xupa de verza coa luanega, i macaruni del contadin o le lasagne col colombaso.

Festa del Ringraziamento a Carrè, sfilata dei trattori, bancarelle, i Bandastorta, stand gastronomico con piatti della festa.

A Posina, domenica torna la mostra-mercato dei prodotti locali, dalle ore 11.30 funzionerà lo stand gastronomico con gli gnocchi di Posina e altre specialità locali. Tradizionale “spaelada di castagne” a cura degli Alpini dalle ore 15.

Camminate

Camminata tra gli Olivi tra Marostica e Bassano: escursioni naturalistiche, tour in bici, laboratori sensoriali, visita a frantoi e aziende agricole, menù a tema.

Sentiero dei Grandi Alberi di Recoaro, sabato escursione con guida, i magici colori dell'autunno in uno dei sentieri più belli delle piccole Dolomiti.

Escursione tra i boschi di Villabalzana e Castegnero, domenica 30 ottobre un percorso di 10 km tra i boschi di castagne con i colori dell'autunno.

Halloween

La notte degli spiriti a Marostica: al Castello Inferiore domenica “Cose dell’altro mondo”, un itinerario animato e interattivo per bambini (dalle 18.00 alle 21.00) che anticipa “La Notte degli Spiriti” di lunedì 31 ottobre, dedicata ai miti e alle leggende di Marostica, all’insegna del terrore, nell’ambito del progetto “Veneto, spettacoli di mistero”.

Delitto in Villa Ghellini a Villaverla, tra i misteriosi corridoi e le stanze buie è avvenuto un delitto, riuscirai a trovare il colpevole?

Halloween al castello di Thiene: "Si crede che nella notte di Halloween il velo che separa il mondo dei vivi da quello dei morti diventi così sottile da poter essere attraversato: i morti possono così tornare dall'aldilà ed entrare in contatto coi vivi...oscure presenze popolano il castello in questi giorni, anime dannate che non amano essere disturbate..."

Sandrigo tutte S: “Sesso, Sassi, Sassini”: Il mistero del pozzo di spade e una singolare visita guidata, con recital in notturna che vi accompagnerà alla scoperta di Villa Sesso Schiavo e dei misteri da essa custoditi.

Il Canto dell'Anguana alla Rocca dei Vescovi a Brendola che proprio quest’anno torna visitabile, domenica viene ambientato un fatto avvolto da un incredibile mistero.

Un tè con le streghe, Halloween al Teatro San Marco, scoprite le loro storie, i segreti e le leggende delle torte stregate.

Villaggio delle Zucche a Villa Stecchini, nel weekend di Halloween sono in programma molte iniziative per bambini.

Halloween a Villa Bonin, per una notte diventerà il regno delle streghe, alle ore 21 la discoteca apre per l'aperitivo accompagnato dalle selezioni musicali dei djs.

Spettacoli e musei

James Taylor, il leggendario cantautore statunitense, uno degli artisti che dagli anni '70 hanno venduto di più nella storia della musica leggera, con oltre 100 milioni di dischi in tutto il mondo. Sarà in concerto a Bassano.

"Io, Canova. Genio europeo", la straordinaria mostra a Bassano. Oltre 140 opere per raccontare non solo il geniale artista, ma anche l'uomo, l'intellettuale, il diplomatico difensore delle arti, capace di tener testa ai potenti del mondo in un'epoca cruciale.

Musei aperti a Vicenza durante il ponte di Ognissanti, domenica 30 ottobre ingresso gratuito al Museo Naturalistico Archeologico e alle Gallerie di Palazzo Thiene, lunedì 31 ottobre e martedì 1 novembre apertura straordinaria.

Alle Priare di Montecchio spettacolo e visite guidate: 'vita e amori dei priari e delle comari di Montecio'. La commedia è un godibile spaccato che racconta da vicino le fatiche, l’estro, la bravura di chi passava la vita dentro le Priare di Montecchio, tagliando la pietra per le grandi ville.

Buffoni all'inferno, un divertente spettacolo all'Olimpico

In città

Vicenzatour, itinerario guidato in centro a Vicenza alla scoperta di Antonio Pigafetta, sabato 29 ottobre.

Acqua e Anice, il nuovo film di Corrado Ceron, verrà presentato in anteprima al cinema Odeon di Vicenza.

Il Centro Palladio festeggia Halloween con un party da brividi.

Foto di copertina: Danilo Omodei

