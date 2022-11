Cosa fare a Vicenza e provincia questo weekend

Un ricchissimo fine settimana dal 11 al 13 novembre 2022, sono in programma numerose manifestazioni interessanti nel vicentino, di seguito vediamo quali sono gli appuntamenti da non perdere.

Molti gli eventi, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece troverete il programma completo.

Cibo e vino

Antica fiera di San Martino a Breganze: divertimento, cibo della tradizione e dell'ottimo vino. Gli stand gastronomici propongono piatti tipici come gnocchi al sugo di Toresan, pasta e fagioli alla veneta e piatto del contadino. Non mancano i vini DOC Breganze ad accompagnare il tutto.

Festa dei Gargati in Val Liona: questa tipica pasta fresca che affonda le sue radici nella storia, sarà la protagonista di due speciali weekend di degustazione sia nei classici stand gastronomici di una festa di paese, sia in otto locali del territorio per chi vuole scoprire le interpretazioni degli chef.

Festa della Cincionela co’ la rava: specialità di Chiampo, salsiccia con la rapa gialla, e tante altre delizie nostrane. Stand gastronomici accompagnati da eventi musicali presso il Palatenda, i ristoranti propongono menù tipici con la prelibata salsiccia di carne di maiale mista a cime di rapa gialla, prodotta da più di cinquanta anni nella zona.

Chocomoments, festa del cioccolato artigianale a Marostica: la dolcezza che conquisterà tutti grazie al ricco assortimento di gustose praline, tavolette di cioccolato al latte, fondenti e aromatizzate, creme spalmabili, liquori al cioccolato, freschi e deliziosi abbinamenti di frutta e cioccolato fuso e tantissime altre golose tentazioni ad opera dei maestri cioccolatieri.

Sapori & Profumi a Bassano, delizie provenienti da tutta Italia, da acquistare o da assaporare in loco. Un fine settimana dedicato ai golosi con specialità enogastronomiche e cibi gourmet.

Cantine Aperte a San Martino a Vicenza e in Veneto: degustazioni guidate dai produttori, abbinamenti cibo-vino, laboratori artigianali, pranzi e cene con il vignaiolo, piatti speciali saranno i protagonisti della cosiddetta “ultima estate” dell’anno.

Durello and Friends: due giorni all’insegna delle bollicine d’autore veronesi e vicentine nella splendida cornice di Villa Cordellina a Montecchio. Doppio il filo conduttore dell’edizione di quest’anno ben sintetizzato da due parole chiave: “vulcanicità” e “longevità”.

Cena del Cinghiale a Borgo Feriani: è l'occasione per gustare un menù che unisce il sapore della carne suina nera a quello della cacciagione selvatica.

Manifestazioni

Giardini di Natale ad Asiago: con le casette di legno, le luci, le decorazioni, i sapori e qualche fiocco di neve, il mercatino natalizio di Asiago ogni anno porta con sè la magia e l'atmosfera che lo rendono unico. Troverete idee regalo originali ed artigianali, addobbi raffinati per la casa o per l'albero di Natale, prodotti naturali e filati biologici. E mentre i bambini si staranno divertendo con la giostra dei cavalli e gli spettacoli di intrattenimento, voi potete rifocillarvi con un buon panino o un piatto di polenta e formaggio, sorseggiando un bicchiere di vin brulè o di cioccolata calda e, per concludere in dolcezza, gustando una fetta di strudel.

Antica Sagra de San Martin a Velo d'Astico: mostra mercato, esposizione e vendita di prodotti agricoli, artigianali e hobbistica. Giochi per bambini e curiosità per gli adulti, esposizione di trattori d'epoca. Grande Maronada, caldarroste e vin brulè per tutti

Camminate

Parco di Villa Fogazzaro, museo delle campane: passeggiata in un curato e vastissimo parco di 500 mila mq, tra storie, colori e sapori, una variopinta tavolozza boschiva che riluce di tutta la sua bellezza tardoromantica, il sottopasso, l’antico viale dei cipressi, la cima panoramica del colle.

Escursione sulle colline di Lugo con visita a Villa Godi Malinverni: il paesaggio collinare in veste autunnale invita ad essere vissuto, e non c’è nulla di meglio di una passeggiata per apprezzare boschi, sentieri, antiche contrade e lavatoi, filari di viti che seguono le linee sinuose dei pendii.

Escursione a Cima Gomion: vetta a 2325 m, isolata e nascosta dell’Altopiano dei Sette Comuni. Zone solitarie tra affascinanti e misteriosi versanti, crinali selvaggi, poco frequentati e silenziosi, dove tranquilla e indisturbata regna la natura.

Da Asiago al Forte Interrotto: escursione con panorami sulla piana centrale dell'Altopiano, resi ancor più spettacolari dai colori dell'autunno.

Autunno sul monte Ortigara: escursione al sacello e all'area del monte omonimo dal quale si può ammirare tutto il campo di battaglia. Durante la salita si è immersi nell'alternarsi dei colori dorati dei larici che contrastano con il verde scuro dapprima degli abeti e poi del pino mugo

Spettacoli e cultura

"Io, Canova. Genio europeo", la straordinaria mostra a Bassano. Oltre 140 opere per raccontare non solo il geniale artista, ma anche l'uomo, l'intellettuale, il diplomatico difensore delle arti, capace di tener testa ai potenti del mondo in un'epoca cruciale.

Edda in concerto con la sua band presenta al Vinile di Rosà il nuovo splendido disco 'Illusion' prodotto da Gianni Maroccolo già bassista di Litfiba e CSI.

Palafitte e Piroghe del Lago di Fimon: la mostra si sviluppa da nuovi studi sui frammenti di legno recuperati nel Novecento e da recenti indagini archeologiche condotte con le più moderne metodologie che hanno consentito di gettare nuova luce sulla vita degli uomini e delle donne che abitavano attorno al lago di Fimon da 7000 a 3000 anni fa.

In città

Unico e Mercato dell’antiquariato: sabato in piazza dei Signori si svolgerà 'Unico – Il Mercato del fatto a mano' con 55 espositori creativi provenienti dal nord Italia. Domenica 'Mercato dell’antiquariato del vintage e del collezionismo' nelle piazze del centro storico e in viale Roma. La manifestazione è dedicata agli appassionati, a chi desidera trovare idee regalo, in vendita tantissimi pezzi da collezione particolarmente interessanti.

Favole in musica per grandi e piccini alla chiesa di san Marco con Pino Costalunga voce recitante e Fausto Caporali improvvisazioni all’organo. Ingresso gratuito.

Concerto del coro brigata Cadore, Bepi de Marzi presenta cantiamo per l'Ecuador: sabato alla Chiesa di Laghetto si terrà il concerto del coro della Brigata Cadore diretto dal maestro Michele Segato. Si eseguiranno le più belle canzoni del maestro Bepi de Marzi, che parteciperà in via straordinaria per commentare i brani. È un evento unico, organizzato dal gruppo alpini di Polegge e Laghetto.

