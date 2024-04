Cosa fare il 1° Maggio a Vicenza e provincia

Nella giornata del 1 Maggio sono molti gli eventi in programma, passeggiate, rievocazioni storiche, feste, se il tempo è incerto, niente paura, stand al coperto in tutte le sagre e molte visite guidate in villa. Abbiamo selezionato gli appuntamenti di maggiore rilievo, qui il programma completo.

1 Maggio sagre aperte

Visite guidate in Villa

Edizione speciale: Dimore amiche ed i suoi proprietari, Castello di Thiene

Edizione speciale: Dimore amiche ed i suoi proprietari, villa Valmarana ai Nani

Edizione speciale: Dimore amiche ed i suoi proprietari, villa Angarano Bianchi Michiel

Edizione speciale: Dimore amiche ed i suoi proprietari, Villa da Schio

Appuntamenti da non perdere solo 1 Maggio