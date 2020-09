Cortometraggi sul lavoro al Porto Burci

Il Festival del Cinema del Lavoro organizza «Corti al Burci», una serata dedicata al cinema nel giardino del centro culturale Porto Burci di Vicenza. L’appuntamento è per giovedì 17 settembre alle ore 21, con ingresso gratuito. Saranno proiettati alcuni cortometraggi delle prime quattro edizioni del festival e sarà presentato in anteprima il programma della quinta edizione, che si svolgerà online dall’1 al 15 ottobre 2020, con oltre 50 film suddivisi in 4 sezioni di concorso internazionale che si potranno guardare attraverso una nuova piattaforma web, sottoscrivendo un abbonamento.

Working Title Film Festival 5 è promosso dall’associazione Laboratorio dell’inchiesta economica e sociale. Tutti gli aggiornamenti si trovano sul sito www.workingtitlefilmfestival. it.

Visto il numero limitato di posti disponibili nel giardino del Porto Burci, si consiglia di prenotare inviando un’email a workingtitlefilmfestival@ gmail.com e di presentarsi puntuali alle 21. Dopo le ore 21.15, le prenotazioni non saranno più considerate valide e verrà data precedenza agli spettatori che si presenteranno ai cancelli.

Working Title Film Festival, festival del cinema del lavoro, nasce a Vicenza nel 2016 per dare spazio al meglio della produzione audiovisiva indipendente che racconta con sguardi e linguaggi originali il mondo del lavoro e i molteplici temi che con esso si intrecciano. LIES – Laboratorio dell’inchiesta economica e sociale è un’associazione di promozione sociale che dal 2011 progetta e realizza occasioni di inchiesta sociale.

Porto Burci è un centro culturale, ambientale e formativo che si trova in Contra’ dei Burci 27 a Vicenza, le proiezioni si svolgeranno giovedì 17 settembre alle ore 21, con ingresso gratuito.