Corte dei bambini, laboratori, pic-nic ed eventi gratuiti a San Vito di Leguzzano

Laboratori, pic-nic ed eventi gratuiti: sono questi gli ingredienti che condiranno La Corte dei Bambini, che si svilupperà in Corte Priorato Gandin, a S. Vito di Leguzzano, il 3 - 13 e 23 luglio.

Dalla creazione di un monotipo con Elena Walczer Baldinazzo allo spettacolo “Stelle” de La Piccionaia, passando per un pic-nic conviviale: il 3 luglio, dalle 19.30, la Corte si ravviverà con un laboratorio per i bambini dai 6 ai 10 anni, che porterà tutti i partecipanti a creare un elaborato tra incisione e pittura, il monotipo. Dopo il pic-nic, a cura della Pro Loco San Vito di Leguzzano, andrà in scena lo spettacolo de La Piccionaia, di Carlo Presotto e Silvano Antonelli, con Carlo Presotto. L’improbabile inventario delle stelle del cielo diventerà il pretesto per liberare un racconto poetico, fatto di colori, gesti, suoni, immagini e parole, che gioca a dare forma a quei desideri che fin da quando siamo piccoli formano la vita di ognuno.

La rassegna è realizzata da La Piccionaia, con il contributo di MIC - Ministero della Cultura, della Regione del Veneto e la collaborazione di Agsm Aim, per il Comune di S. Vito di Leguzzano ed è inserita in Terrestri in viaggio – Festival dello spettatore curioso, il ricco programma ideato dal Centro di Produzione Teatrale vicentino per adulti e bambini.



Terrestri in viaggio – Festival dello spettatore curioso



Un arcobaleno negli occhiali, il colore che viene esaltato dai fiori: l’immagine dell’illustratrice Cass Urquart rappresenta “Terrestri in viaggio - Festival dello spettatore curioso”, la terza edizione de La Piccionaia che coinvolgerà bambini, adolescenti, adulti e famiglie. Spettacoli serali, eventi pomeridiani, pièce teatrali per famiglie, centri estivi, Silent Play e una rassegna settembrina riempiranno l’estate vicentina, allargata anche in provincia. Come un arcobaleno, il cartellone estivo curato dal Centro di Produzione Teatrale de La Piccionaia sarà un viaggio tra sogno e magia, tra paesaggi e rilettura dei classici.

Con il contributo di MIC - Ministero della Cultura, della Regione del Veneto e la collaborazione di Agsm Aim, “Terrestri in viaggio - Il festival dello spettatore curioso” è un progetto di rete, che coinvolge, oltre al Comune di Vicenza, anche il Comune di Valdagno, il Comune di Colceresa, il Comune di San Vito di Leguzzano, ed è partner del consorzio Carpino, finanziato dal bando Impetus nell’ambito del programma Horizon 2020 promosso dall’Unione Europea, e del progetto Take a Step, finanziato nell’ambito del programma europeo CERV



Prenotazioni



La partecipazione è gratuita. La prenotazione è obbligatoria per il laboratorio Monotipi. Il Pic-Nic in Corte è offerto dall’Amministrazione Comunale ed è riservato ai partecipanti ai laboratori e alle loro famiglie, su prenotazione. Per informazioni e prenotazioni, telefonare a: Biblioteca Civica, tel. 0445 519735.



In caso di maltempo, l'evento sarà spostato al 10 luglio.