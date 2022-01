Corso per imparare a candidare un progetto europeo

Progetto Giovani Valdagno propone la seconda edizione di un percorso di formazione gratuito sulla Progettazione Europea: 6 ore per imparare a scrivere e candidare un progetto nell'ambito dei programmi europei Corpo Europeo di Solidarietà ed ErasmusPlus.

La proposta, della durata di 6 ore, si rivolge a ragazze e ragazzi fra i 18 e i 30 anni, a gruppi e associazioni giovanili interessati ad imparare a realizzare un’idea grazie ad un finanziamento europeo.

Il percorso sarà condotto da un facilitatore e trainer secondo l’approccio della non formal education, fondata sulla partecipazione attiva dei giovani attraverso esercizi ed attività di condivisione non frontali.

Nei tre incontri i partecipanti acquisiranno le competenze necessarie per affrontare l’organizzazione e la realizzazione di attività complesse, anche in ottica internazionale.

Il corso si terrà presso gli spazi di Progetto Giovani Valdagno, in via Petrarca 10, nei giorni di giovedì 27 gennaio, 3 e 10 febbraio, dalle 18.00 alle 20.00.

L'avvio del percorso avverrà al raggiungimento di un numero minimo di 5 partecipanti.

La proposta è gratuita ma su iscrizione compilando il modulo disponibile sul sito di Progetto Giovani Valdagno e al link https://bit.ly/CorsoProgettazioneEuropea.

"I fondi europei rivolti al mondo giovanile - spiega l'Assessore alle Politiche Giovanili, Ester Peruffo - ammontano a milioni di euro, ma spesso i diretti interessati non ne sono a conoscenza. Già in passato il supporto offerto da Progetto Giovani ha permesso di capire come funzionano i diversi bandi aiutando a candidare delle proposte progettuali poi divenute realtà. Imparare a scrivere un progetto è inoltre una competenza che può tornare utile anche in un futuro professionale visto che oggi, ormai in moltissimi settori, il coinvolgimento in attività di progettazione a vario livello è sempre più frequente."