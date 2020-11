Corso online di accompagnamento alla nascita

Incontri per coppie in dolce attesa con ostetrica e psicologhe per acquisire strumenti utili per affrontare serenamente e consapevolmente il periodo perinatale ed il post parto.



Tematiche affrontate:

Allattamento – Emozioni in gravidanza e tecniche di rilassamento – Travaglio – Nascita – Puerperio – Emozioni dopo il parto



PER INFO E ISCRIZIONI: ostetricagiuliacanargiu@gmail.com