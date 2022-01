Corso intermedio di sartoria

Inizia un nuovo corso di sartoria. Se hai delle competenze di base sull'uso dei cartamodelli, sul taglio e cucito e le vuoi sviluppare, ti aspetta per il nuovo corso di sartoria di livello intermedio la professionista Erica.

Le date del corso saranno 31 gennaio e 7, 14, 21, 28 febbraio.

Per ulteriori info e costi:

portoburci@gmail.com

Per l'iscrizione scrivere a portoburci@gmail.com indicando:

l'età, nome, cognome, mail e numero di telefono.

I posti sono limitati.



Per le modalità di accesso agli spazi: https://www.portoburci.it/modalita-daccesso/