Corso: Fiori di Bach

Al via il primo corso del dipartimento di Disciplina Bio Naturale che prevede un attestato di frequenza (nel caso i frequentanti decidano poi di proseguire la formazione iscrivendosi al percorso completo di naturopatia verrà riconosciuto il credito relativo alla frequenza di questo corso).

Il corso si svolgerà* su due giornate, sabato 8 e domenica 9 maggio 2021 presso la sede Victory di Vicenza, a curare la formazione è l’esperta di Essenze Floreali, docente e scrittrice, Stefania Rossi.

Tra le tematiche affrontate:

-fiori di Bach

-preparazione dei rimedi floreali

-come predisporre una sinergia floreale

*N.B. Il corso è programmato per lo svolgimento in presenza, nel caso questo non dovesse essere possibile valuteremo con gli iscritti se posticipare le date o svolgerlo da remoto online