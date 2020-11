Spesso l’essere umano si accosta alla Natura richiedendole di adattarsi ai tempi della società moderna, tempi in cui l’orologio e gli impegni umani scandiscono il ritmo del lavoro piuttosto di rispettare i tempi naturali che potremmo cogliere con una semplice osservazione, uno sguardo umile e qualche semplice accorgimento. Da qui nasce l’esigenza di accrescere le nostre conoscenze e la nostra capacità di ascolto anche quando ci accostiamo all’arte della potatura.

Il corso si svolgerà in una giornata in cui impareremo quando e come è meglio potare nel rispetto delle piante, senza la pretesa di imporre, ma piuttosto con il desiderio di aiutare e sostenere.

Mattino:

Conoscere le piante e capire il loro linguaggio;

Energia cibo, acqua e casa. Come raggiungere l’equilibrio tra le differenti forze presenti in natura;

Potare: perché, come e quando;

Visita guidata esterna per la comprensione

Pomeriggio:

Tecniche e modalità di potatura, attrezzi del chirurgo, prodotti per la disinfezione;

Uscita in campo per prove reali di potatura e gestione delle piante;

Discussione finale sui temi trattati.

SABATO DALLE ORE 09:00 ALLE 18:00

Corso di Potatura

Circolo Culturale Alchemilla

via Verdi G. 14/A 36027 Rosà, VI

Federico, tel. 349.4991328, Valentina 340.9236189

https://circoloalchemilla.it/evento/corso-di-potatura/