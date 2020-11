Corso di Mindfulness online

MINDFULNESS…



…significa “Piena consapevolezza” ed è “La capacità di prestare attenzione a qualcosa in un modo particolare: intenzionalmente, nel momento presente, senza giudicare”.



Il programma MBCT, elaborato da Segal, Williams e Teasdale, è validato da centinaia di studi scientifici e coniuga la pratica e l’applicazione clinica della meditazione con gli strumenti della psicoterapia cognitiva.



È rivolto in particolare a persone che vivono stati depressivi ricorrenti, ma ne beneficiano anche coloro che sperimentano condizioni di ansia o stress elevati e quelli che desiderano mantenere e rinforzare il proprio benessere ed equilibrio psico-fisico.



Durante gli incontri si sperimentano diversi esercizi di meditazione guidata (statici e dinamici), alternati a momenti di condivisione su ciò che si è vissuto durante tali esperienze e alla discussione di alcune tematiche psicoeducative importanti per il benessere emotivo.



E’ importante che i partecipanti attraverso questo percorso possano ricontattare una consapevolezza importante che già appartiene loro, ma che spesso viene dimenticata, quella riguardante la capacità e la possibilità di prendersi cura di se stessi.



OBIETTIVI DEL PERCORSO:



Il training mira ad aiutare i partecipanti a:



• essere più consapevoli del momento presente, diventando così più attivi nella vita, più consapevoli di ogni momento, più consci delle scelte personali anziché reagire automaticamente;

• comprendere la vera natura dei pensieri, visti semplicemente come fatti mentali e la relazione tra questi e le emozioni;

• sviluppare un modo diverso di relazionarsi a sensazioni, pensieri ed emozioni anche se indesiderati;

• ridurre la ruminazione depressiva e la preoccupazione ansiosa, favorendo un distacco da queste modalità di funzionamento mentale che creano sofferenza;

• gestire la riattivazione dei pensieri automatici depressivi con una evidente riduzione della gravità dei sintomi depressivi-ansiosi ed una riduzione dell’influenza negativa dei sintomi sulla qualità di vita;

• potenziare le capacità attentive migliorando la capacità di condivisione, ascolto e comunicazione con le altre persone;

• sviluppare un atteggiamento accettante e non giudicante verso se stessi, il proprio corpo e la propria esperienza migliorando l’autostima e il rapporto con se stessi e gli altri.



INFORMAZIONI PRATICHE SUL GRUPPO



Per chi desidera partecipare agli incontri è previsto un breve colloquio informativo gratuito con la conduttrice, per conoscere la motivazione alla partecipazione e scambiarsi alcune informazioni utili anche ad offrire un percorso che possa in parte tenere conto delle caratteristiche dei partecipanti.