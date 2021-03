Corso di fotografia di base e alfabetizzazione fotografica

Il Punto Focale in collaborazione con Informagiovani e CRAIM organizza un corso di fotografia di base – alfabetizzazione fotografica con il seguente programma:

05/03/21 Tecnica fotografica – L’apparecchio fotografico 12/03/21Fotografare Ilpaesaggio

13/03/21 Uscita fotografica sul paesaggio

26/03/21 Tecnica fotografica – Esposizione e messa a fuoco 27/0321 Visitaamostrafotografica

02/04/21 Fotografare in città

03/04/21 Uscita fotografica in città

09/04/21 Tecnica fotografica - Obiettivi

16/04/21 Fotografare in Viaggio

17/04/21 Uscita fotografica a Venezia

23/04/21 Tecnica fotografica – Fotografia digitale

07/05/21 Fotografare le persone

08/05/21 Uscita fotografica street

15/05/21 Visione e selezione delle immagini dei partecipanti

Il corso avrà luogo presso il Polo Giovani B55 – Contrà Barche, 55 – Vicenza ogni venerdì alle ore 20,30. Le uscite verranno effettuate il sabato 9-12 e/o 14-17

In caso di perdurare delle norme anti assembramenti le lezioni teoriche verranno svolte in teleconferenza su piattaforma Zoom.

Il corso è a cura del docente DAC FIAF Antonio Cunico, corso certifi- cato Fiaf F27/2020

Costi: 120 E – Soci Craim e giovani fino a 21 anni 110 E.

Per informazioni e iscrizioni rivolgersi a Antonio Cunico 345 7999819 – ilpuntofocale@libero.it