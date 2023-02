Corso di fotografia con Attilio Pavin, al via lunedì

Il grande fotografo vicentino Attilio Pavin metterà ancora una volta a disposizione la sua esperienza nella nuova edizione del suo corso "Scrivere con la luce":



Attilio metterà ancora una volta a disposizione la sua conoscenza e la sua grande esperienza nella nuova edizione del suo corso. Il primo appuntamento è fissato per: lunedì 27 marzo alle ore 20:30 presso la sede di Spazio6

Saranno organizzate 7 uscite tra serali e diurne e, oltre agli aspetti teorico-tecnici e pratici della fotografia, sarà data particolare attenzione alla fotografia artistica come forma espressiva di ogni individuo.



Il corso è rivolto a chiunque desideri apprendere o approfondire l'approccio all'immagine fotografica, indipendentemente dal mezzo e dal supporto fotografico che si intende utilizzare (reflex, digitale, analogica, colore o bianco nero).



E' previsto un numero ristretto di partecipanti.



Per ulteriori informazioni o per iscriverti, non esitare a contattare Attilio al numero 340 8202248 oppure scrivendo a studio@attiliopavin.it.

