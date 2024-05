Da martedì 14 maggio 2024 inizia un nuovo corso di avvicinamento al running "Attivamente Zanè 2024", aperto a tutte le persone maggiorenni che vogliono cominciare (o ricominciare) a correre.

Il corso è aperto a tutti ed è completamente gratuito, le lezioni si svolgeranno per tutta l'estate il martedì e giovedì dalle 19.20 alle 20.30 circa.

I coach del Runners Team Zanè accompagneremo i neofiti nel percorso di avvicinamento graduale alla corsa, partendo da zero e seguendo un programma già collaudato negli anni scorsi.

Requisiti per partecipare:

• certificato medico sportivo, anche NON agonistico (il certificato medico non agonistico può essere rilasciato anche dal medico di base)

• voglia di stare insieme e divertirsi all'aria aperta!



Le iscrizioni aperte presso il negozio Puro Sport Culture a Zanè in via Prà Bordoni.



Per informazioni inviare una email a info@runnersteamzane.it