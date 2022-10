Corso de veneto, primo incontro

il Corso mira a trasmettere le strutture fondamentali della Lingua Veneta nei diversi campi dello studio linguistico: la fonetica (i suoni), l’ortografia (l’alfabeto e il metodo di scrittura), il lessico e la morfologia (le parole), la sintassi (la grammatica in senso stretto).

Il Corso è strutturato in una prima parte teorica, con relativi esercizi in classe, ed un una seconda parte pratica, con la traduzione in Veneto di testi provenienti da un’altra lingua, che sia comune a tutti i partecipanti al singolo Corso.





