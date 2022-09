Corso base di informatica e smartphone gratuito per over 65

Grazie a Regione Veneto organizziamo dei corsi gratuiti sul digitale e le nuove tecnologie per persone con più di 65 anni.

Dopo la pandemia, un terzo degli anziani riporta condizioni di isolamento, con conseguenze sulla salute psico-fisica e sulle abilità cognitive. Per questo vogliamo creare dei momenti dove colmare il divario digitale intergenerazionale, proponendo oltre alla formazione informatica di base e per l’utilizzo di social media e delle piattaforme per i servizi socio-sanitari, anche percorsi più avanzati per utilizzo di elementi di elettronica open source finalizzati al raggiungimento di uno scopo preciso.



LA PROSSIMA ATTIVITÀ IN PROGRAMMA È IL CORSO BASE DI INFORMATICA E SMARTPHONE



Gli argomenti trattati



• Come fare delle foto e archiviarle

• Quanto spazio occupano foto e video, come archiviarli

• Come navigare in internet e cercare informazioni in sicurezza

• Quali sono le norme sulla privacy

• I social network più utilizzati

• Le app di messaggistica istantanea

• Le app della pubblica amministrazione (IO, Spid, Sanità km zero, …)

• Mandare e ricevere e-mail



Dove: aula formativa di Megahub al primo piano della nostra sede in Via Paraiso 60 a Schio



Quando: tutti i lunedì di Ottobre e Novembre dalle 09.00 alle 12.00



N.B. i posti sono limitati e verrà data la precedenza in base all’ordine di iscrizione