Al Porto Burci inizieranno 4 nuovi corsi di sartoria.

Tutti i corsi sono di "livello misto": per livello misto si intende che l'insegnante seguirà individualmente ogni partecipante indipendentemente dal livello selezionato (base, intermedio o avanzato).

🟣 CORSO A - con Loretta i lunedì 19:45-22:00

9, 16, 23, 30 novembre + 7, 14, 21 dicembre

costo di 7 incontri x 2,25 ore (tot. 16 ore) = 100€

🟢 CORSO B con Arjeta i martedì 19:30-21:30

10, 17, 24 novembre + 1, 15, 22 dicembre + 12, 19 gennaio

costo di 8 incontri x 2 ore (tot. 16 ore) = 100€

🟡 CORSO C con Arjeta i mercoledì 19:30-21:45

4, 11, 18, 25 novembre + 2, 9, 16 dicembre

costo di 7 incontri x 2,25 ore (tot. 16 ore) = 100€

🟤CORSO D con Loretta i giovedì 19.45-21:45

19, 26 novembre + 3, 10, 17 dicembre + 7, 14, 21 gennaio

costo di 8 incontri x 2 ore (tot. 16 ore) = 100€

Per partecipare non serve portare nessun materiale.

La quota d'iscrizione va saldata in contanti il primo giorno del corso scelto.

Per l'iscrizione scrivere a portoburci@gmail.com indicando il livello desiderato (base, intermedio o avanzato), nome, cognome, mail e numero di telefono.

I posti sono limitati



Corsi di Sartoria | Novembre - Dicembre 2020

Porto Burci - Centro culturale, ambientale e formativo di Vicenza.

Contrà dei Burci, 27 Vicenza

Porto Burci è spazio d’incontro e luogo di ideazione di azioni culturali e sociali. Al Porto puoi cogliere occasioni di formazione e arricchimento culturale. Il Porto è spazio di sperimentazione dove puoi trasformare le tue idee in opportunità per tutta la comunità, attraverso lo scambio di competenze ed esperienze. A Porto Burci possono attraccare cittadini e cittadine non solo di Vicenza, ma anche del mondo. Organizziamo e ospitiamo corsi e laboratori che danno spazio vari tipi di sapere, dai più tradizionali a quelli contemporanei delle nuove professioni. Associazioni e gruppi trovano qui spazio per ideare e realizzare i propri progetti.